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Фестиваль с участием быков на севере Испании унес жизни двух человек
Фестиваль с участием быков на севере Испании унес жизни двух человек - РИА Новости, 09.08.2022
Фестиваль с участием быков на севере Испании унес жизни двух человек
Два человека скончались во время праздника с участием быков в испанской провинции Вальядолид, один из них погиб от рогов коровы, сообщает местное издание Norte... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:03
2022-08-09T14:03
2022-08-09T14:03
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Два человека скончались во время праздника с участием быков в испанской провинции Вальядолид, один из них погиб от рогов коровы, сообщает местное издание Norte de Castilla.В ночь на вторник в муниципалитете Ла-Сека проходил последний день фестиваля быков. Через час после начала празднеств корова ударила рогами в шею одного из участников. Он был госпитализирован, но скончался, несмотря на усилия врачей. По словам очевидцев, погибший — уроженец Бильбао, который приехал провести лето в Вальдолиде.Мэр города Грегорио Байон подтвердил гибель туриста по мегафону, одновременно объявив об отмене остающейся части фестивальной программы.Еще один мужчина средних лет скончался от сердечного приступа. Он почувствовал себя плохо перед началом праздника, ради которого приехал в Ла-Секу из соседнего города Медина-дель-Кампо.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, бильбао, страна басков, новости - туризм, испания, происшествия
Фестиваль с участием быков на севере Испании унес жизни двух человек
Два человека умерли во время праздника с участием быков в испанской провинции Вальядолид
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Два человека скончались во время праздника с участием быков в испанской провинции Вальядолид, один из них погиб от рогов коровы, сообщает местное издание Norte de Castilla.
В ночь на вторник в муниципалитете Ла-Сека проходил последний день фестиваля быков. Через час после начала празднеств корова ударила рогами в шею одного из участников. Он был госпитализирован, но скончался, несмотря на усилия врачей. По словам очевидцев, погибший — уроженец Бильбао, который приехал провести лето в Вальдолиде.
Мэр города Грегорио Байон подтвердил гибель туриста по мегафону, одновременно объявив об отмене остающейся части фестивальной программы.
Еще один мужчина средних лет скончался от сердечного приступа. Он почувствовал себя плохо перед началом праздника, ради которого приехал в Ла-Секу из соседнего города Медина-дель-Кампо.