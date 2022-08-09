https://ria.ru/20220809/ispaniya-1808305872.html

Фестиваль с участием быков на севере Испании унес жизни двух человек

Фестиваль с участием быков на севере Испании унес жизни двух человек - РИА Новости, 09.08.2022

Фестиваль с участием быков на севере Испании унес жизни двух человек

Два человека скончались во время праздника с участием быков в испанской провинции Вальядолид, один из них погиб от рогов коровы, сообщает местное издание Norte... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:03

2022-08-09T14:03

2022-08-09T14:03

туризм

туризм

бильбао

страна басков

новости - туризм

испания

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74374/42/743744244_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_4bba40f54b04c8b4ceb5ac5c1b099f4c.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Два человека скончались во время праздника с участием быков в испанской провинции Вальядолид, один из них погиб от рогов коровы, сообщает местное издание Norte de Castilla.В ночь на вторник в муниципалитете Ла-Сека проходил последний день фестиваля быков. Через час после начала празднеств корова ударила рогами в шею одного из участников. Он был госпитализирован, но скончался, несмотря на усилия врачей. По словам очевидцев, погибший — уроженец Бильбао, который приехал провести лето в Вальдолиде.Мэр города Грегорио Байон подтвердил гибель туриста по мегафону, одновременно объявив об отмене остающейся части фестивальной программы.Еще один мужчина средних лет скончался от сердечного приступа. Он почувствовал себя плохо перед началом праздника, ради которого приехал в Ла-Секу из соседнего города Медина-дель-Кампо.

https://ria.ru/20220807/byki-1807878547.html

бильбао

страна басков

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, бильбао, страна басков, новости - туризм, испания, происшествия