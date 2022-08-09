https://ria.ru/20220809/isk-1808301359.html

Алиханов считает, что из-за проблем с транзитом нужно подать иск в ВТО

Алиханов считает, что из-за проблем с транзитом нужно подать иск в ВТО - РИА Новости, 09.08.2022

Алиханов считает, что из-за проблем с транзитом нужно подать иск в ВТО

Калининградский губернатор Антон Алиханов считает, что необходимо подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Литвы или даже всего Евросоюза... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:43

2022-08-09T13:43

2022-08-09T13:45

экономика

литва

калининград

калининградская область

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

еврокомиссия

антон алиханов

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов считает, что необходимо подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Литвы или даже всего Евросоюза из-за несоблюдения обязательств по транзиту грузов в Калининградскую область.По словам Алиханова, он внимательно изучил нормативную базу, касающуюся обязательств, взятых на себя Евросоюзом и Литвой относительно транзита в Калининград."На мой взгляд, те затраты, которые сейчас несут экономические операторы РФ, бюджет, который будет субсидировать какое-то время морские перевозки – все эти затраты необходимо в рамках органа по разрешению споров в ВТО заявлять в качестве иска как минимум в отношении Литвы, а вообще в отношении, наверное, Евросоюза, который эти санкции вводил, не учитывая этих своих обязательств", - сказал Алиханов на дискуссии клуба "Валдай", посвященной перспективам калининградского транзита.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

https://ria.ru/20220803/tranzit-1806955590.html

https://ria.ru/20220803/tranzit-1806953133.html

литва

калининград

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, литва, калининград, калининградская область, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, еврокомиссия, антон алиханов