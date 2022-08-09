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Алиханов считает, что из-за проблем с транзитом нужно подать иск в ВТО - РИА Новости, 09.08.2022
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Алиханов считает, что из-за проблем с транзитом нужно подать иск в ВТО
Алиханов считает, что из-за проблем с транзитом нужно подать иск в ВТО - РИА Новости, 09.08.2022
Алиханов считает, что из-за проблем с транзитом нужно подать иск в ВТО
Калининградский губернатор Антон Алиханов считает, что необходимо подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Литвы или даже всего Евросоюза... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:43
2022-08-09T13:45
экономика
литва
калининград
калининградская область
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
еврокомиссия
антон алиханов
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов считает, что необходимо подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Литвы или даже всего Евросоюза из-за несоблюдения обязательств по транзиту грузов в Калининградскую область.По словам Алиханова, он внимательно изучил нормативную базу, касающуюся обязательств, взятых на себя Евросоюзом и Литвой относительно транзита в Калининград."На мой взгляд, те затраты, которые сейчас несут экономические операторы РФ, бюджет, который будет субсидировать какое-то время морские перевозки – все эти затраты необходимо в рамках органа по разрешению споров в ВТО заявлять в качестве иска как минимум в отношении Литвы, а вообще в отношении, наверное, Евросоюза, который эти санкции вводил, не учитывая этих своих обязательств", - сказал Алиханов на дискуссии клуба "Валдай", посвященной перспективам калининградского транзита.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
https://ria.ru/20220803/tranzit-1806955590.html
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экономика, литва, калининград, калининградская область, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, еврокомиссия, антон алиханов
13:43 09.08.2022 (обновлено: 13:45 09.08.2022)
 
Алиханов считает, что из-за проблем с транзитом нужно подать иск в ВТО

Калининградский губернатор Алиханов призвал подать иск в ВТО из-за проблем с транзитом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов считает, что необходимо подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Литвы или даже всего Евросоюза из-за несоблюдения обязательств по транзиту грузов в Калининградскую область.
По словам Алиханова, он внимательно изучил нормативную базу, касающуюся обязательств, взятых на себя Евросоюзом и Литвой относительно транзита в Калининград.
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 15:04
Калининград ждет от Литвы официального комментария по остановке транзита
"На мой взгляд, те затраты, которые сейчас несут экономические операторы РФ, бюджет, который будет субсидировать какое-то время морские перевозки – все эти затраты необходимо в рамках органа по разрешению споров в ВТО заявлять в качестве иска как минимум в отношении Литвы, а вообще в отношении, наверное, Евросоюза, который эти санкции вводил, не учитывая этих своих обязательств", - сказал Алиханов на дискуссии клуба "Валдай", посвященной перспективам калининградского транзита.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
Грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 14:58
В Калининграде допустили, что транзит через Литву остановится в сентябре
 
ЭкономикаЛитваКалининградКалининградская областьВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзЕврокомиссияАнтон Алиханов
 
 
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