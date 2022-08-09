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Минпромторг определил список импорта, на который идут кредиты Росэксимбанка
Минпромторг определил список импорта, на который идут кредиты Росэксимбанка - РИА Новости, 09.08.2022
Минпромторг определил список импорта, на который идут кредиты Росэксимбанка
Минпромторг опубликовал перечень приоритетной импортной продукции, на которую российские предприятия могут получить специальное финансирование от Росэксимбанка... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:25
2022-08-09T11:25
2022-08-09T11:25
российский экспортный центр (рэц)
россия
импорт
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МОСКВА, 9 авг- РИА Новости. Минпромторг опубликовал перечень приоритетной импортной продукции, на которую российские предприятия могут получить специальное финансирование от Росэксимбанка (входит в группу Российского экспортного центра), сообщает центр."В дополнение к функциям по поддержке экспортеров Росэксимбанк был наделен в мае этого года правительством РФ полномочиями по поддержке предприятий, заинтересованных в импорте для сохранения производственных мощностей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин", - напомнили в РЭЦ.Теперь банк выдает российским компаниям кредиты на закупку необходимой импортной продукции из перечня, утвержденного Минпромторгом РФ.Финансированию подлежат текущие и ранее понесенные расходы российского покупателя, связанные с исполнением обязательств по импортным контрактам (оплата выставленных счетов). Кредиты предоставляются на комфортные сроки по специальной процентной ставке.Программа кредитования импорта Росэксимбанка может применяться совместно или параллельно с другими программами поддержки Группы РЭЦ, включая новые программы обеспечения и защиты проведения импортных операций, в том числе гарантийные продукты, отметили в РЭЦ.
https://ria.ru/20220805/kompensatsiya-1807522351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, импорт
МОСКВА, 9 авг- РИА Новости. Минпромторг опубликовал перечень приоритетной импортной продукции, на которую российские предприятия могут получить специальное финансирование от Росэксимбанка (входит в группу Российского экспортного центра), сообщает центр.
"В дополнение к функциям по поддержке экспортеров Росэксимбанк
был наделен в мае этого года правительством РФ
полномочиями по поддержке предприятий, заинтересованных в импорте для сохранения производственных мощностей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин
", - напомнили в РЭЦ.
Теперь банк выдает российским компаниям кредиты на закупку необходимой импортной продукции из перечня, утвержденного Минпромторгом
РФ.
Финансированию подлежат текущие и ранее понесенные расходы российского покупателя, связанные с исполнением обязательств по импортным контрактам (оплата выставленных счетов). Кредиты предоставляются на комфортные сроки по специальной процентной ставке.
Программа кредитования импорта Росэксимбанка может применяться совместно или параллельно с другими программами поддержки Группы РЭЦ, включая новые программы обеспечения и защиты проведения импортных операций, в том числе гарантийные продукты, отметили в РЭЦ.