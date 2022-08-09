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В Гвинее объявили о роспуске главного оппозиционного движения страны - РИА Новости, 10.08.2022
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В Гвинее объявили о роспуске главного оппозиционного движения страны
В Гвинее объявили о роспуске главного оппозиционного движения страны - РИА Новости, 10.08.2022
В Гвинее объявили о роспуске главного оппозиционного движения страны
Переходное правительство Гвинеи объявило о роспуске главного оппозиционного движения страны, Национального Фронта за защиту конституции (FNDC), сообщает местное РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-09T23:03
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в мире
альфа конде
гвинея
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Переходное правительство Гвинеи объявило о роспуске главного оппозиционного движения страны, Национального Фронта за защиту конституции (FNDC), сообщает местное издание Guinee7.Правительство обвинило участников FNDC в насильственных действиях во время запрещенных демонстраций, нападениях на лиц, не разделяющих их идеологию, а также в целенаправленных действиях против сил порядка.СМИ 5 сентября 2021 года сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения.
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в мире, альфа конде, гвинея
23:03 09.08.2022 (обновлено: 09:11 10.08.2022)
 
В Гвинее объявили о роспуске главного оппозиционного движения страны

Переходные власти Гвинеи объявили о роспуске главного оппозиционного движения страны

© AFP 2022 / Cellou BinaniМужчина держит флаги Национального фронта защиты конституции в Гвинее
Мужчина держит флаги Национального фронта защиты конституции в Гвинее - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / Cellou Binani
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Переходное правительство Гвинеи объявило о роспуске главного оппозиционного движения страны, Национального Фронта за защиту конституции (FNDC), сообщает местное издание Guinee7.
"Группировка, известная как Национальный фронт за защиту конституции, распускается… настоящий указ вступает в силу с даты его подписания", - говорится в указе, подписанном министром территориального управления и децентрализации Мори Конде. Документ, копия которого размещена на сайте издания, датирован 6 августа.
Правительство обвинило участников FNDC в насильственных действиях во время запрещенных демонстраций, нападениях на лиц, не разделяющих их идеологию, а также в целенаправленных действиях против сил порядка.
СМИ 5 сентября 2021 года сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения.
 
В миреАльфа КондеГвинея
 
 
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