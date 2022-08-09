https://ria.ru/20220809/gvineya-1808463058.html

В Гвинее объявили о роспуске главного оппозиционного движения страны

В Гвинее объявили о роспуске главного оппозиционного движения страны - РИА Новости, 10.08.2022

В Гвинее объявили о роспуске главного оппозиционного движения страны

Переходное правительство Гвинеи объявило о роспуске главного оппозиционного движения страны, Национального Фронта за защиту конституции (FNDC), сообщает местное РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-09T23:03

2022-08-09T23:03

2022-08-10T09:11

в мире

альфа конде

гвинея

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Переходное правительство Гвинеи объявило о роспуске главного оппозиционного движения страны, Национального Фронта за защиту конституции (FNDC), сообщает местное издание Guinee7.Правительство обвинило участников FNDC в насильственных действиях во время запрещенных демонстраций, нападениях на лиц, не разделяющих их идеологию, а также в целенаправленных действиях против сил порядка.СМИ 5 сентября 2021 года сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения.

гвинея

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, альфа конде, гвинея