https://ria.ru/20220809/gibel-1808295182.html

В Волгоградской области нашли тело пропавшего глухого мальчика

В Волгоградской области нашли тело пропавшего глухого мальчика - РИА Новости, 09.08.2022

В Волгоградской области нашли тело пропавшего глухого мальчика

Тело пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика нашли в реке в хуторе Медведев Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:27

2022-08-09T13:27

2022-08-09T13:28

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Тело пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика нашли в реке в хуторе Медведев Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.Ранее сообщалось, что накануне вечером пятилетний мальчик уехал из дома в хуторе Медведев на велосипеде и не вернулся. Ребенка искали всю ночь понедельника и во вторник, к поискам кроме сотрудников полиции и МЧС подключились волонтеры и водолазы. В результате на берегу реки Тишанка был найден только велосипед мальчика. По информации силовых ведомств, ребенок – инвалид по слуху и речи. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего"."В настоящее время в ходе проведения поисковых мероприятий водолазами обнаружено и извлечено тело мальчика из водоема. Признаки криминального характера смерти отсутствуют", - говорится в сообщении ведомства.По предварительной версии следствия, ребенок умер в результате утопления.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

волгоградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область