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В Волгоградской области нашли тело пропавшего глухого мальчика - РИА Новости, 09.08.2022
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В Волгоградской области нашли тело пропавшего глухого мальчика
В Волгоградской области нашли тело пропавшего глухого мальчика - РИА Новости, 09.08.2022
В Волгоградской области нашли тело пропавшего глухого мальчика
Тело пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика нашли в реке в хуторе Медведев Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:27
2022-08-09T13:28
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Тело пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика нашли в реке в хуторе Медведев Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.Ранее сообщалось, что накануне вечером пятилетний мальчик уехал из дома в хуторе Медведев на велосипеде и не вернулся. Ребенка искали всю ночь понедельника и во вторник, к поискам кроме сотрудников полиции и МЧС подключились волонтеры и водолазы. В результате на берегу реки Тишанка был найден только велосипед мальчика. По информации силовых ведомств, ребенок – инвалид по слуху и речи. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего"."В настоящее время в ходе проведения поисковых мероприятий водолазами обнаружено и извлечено тело мальчика из водоема. Признаки криминального характера смерти отсутствуют", - говорится в сообщении ведомства.По предварительной версии следствия, ребенок умер в результате утопления.
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волгоградская область
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область
13:27 09.08.2022 (обновлено: 13:28 09.08.2022)
 
В Волгоградской области нашли тело пропавшего глухого мальчика

Пропавший под Волгоградом пятилетний слабослышащий мальчик утонул в реке Тишанка

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Тело пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика нашли в реке в хуторе Медведев Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.
Ранее сообщалось, что накануне вечером пятилетний мальчик уехал из дома в хуторе Медведев на велосипеде и не вернулся. Ребенка искали всю ночь понедельника и во вторник, к поискам кроме сотрудников полиции и МЧС подключились волонтеры и водолазы. В результате на берегу реки Тишанка был найден только велосипед мальчика. По информации силовых ведомств, ребенок – инвалид по слуху и речи. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего".
"В настоящее время в ходе проведения поисковых мероприятий водолазами обнаружено и извлечено тело мальчика из водоема. Признаки криминального характера смерти отсутствуют", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительной версии следствия, ребенок умер в результате утопления.
Поиск пропавших в лесной полосе
25 мая, 07:20
"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская область
 
 
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