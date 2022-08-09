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СМИ сообщили о "странной" популярности Путина в Германии - РИА Новости, 09.08.2022
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СМИ сообщили о "странной" популярности Путина в Германии
СМИ сообщили о "странной" популярности Путина в Германии - РИА Новости, 09.08.2022
СМИ сообщили о "странной" популярности Путина в Германии
В Германии и Австрии высок уровень поддержки России и ее президента Владимира Путина, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T05:26
2022-08-09T09:39
в мире
владимир путин
россия
украина
германия
австрия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Германии и Австрии высок уровень поддержки России и ее президента Владимира Путина, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung.По его словам, впечатление, что немцы единодушно поддерживают Украину, обманчиво — у Москвы есть внушительное число сторонников.Среди населения Германии и Австрии зреет недовольство из-за экономических последствий санкций, добавил обозреватель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Запад на этом фоне усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
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в мире, владимир путин, россия, украина, германия, австрия
05:26 09.08.2022 (обновлено: 09:39 09.08.2022)
 
СМИ сообщили о "странной" популярности Путина в Германии

Wiener Zeitung пишет о сильной поддержке президента России Путина в Германии и Австрии

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf /
Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Германии и Австрии высок уровень поддержки России и ее президента Владимира Путина, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung.
По его словам, впечатление, что немцы единодушно поддерживают Украину, обманчиво — у Москвы есть внушительное число сторонников.

"Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой", — считает Лехнер.

Среди населения Германии и Австрии зреет недовольство из-за экономических последствий санкций, добавил обозреватель.

"Растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины. Доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира", — говорится в публикации.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Запад на этом фоне усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
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