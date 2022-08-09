https://ria.ru/20220809/germaniya-1808201471.html

СМИ сообщили о "странной" популярности Путина в Германии

СМИ сообщили о "странной" популярности Путина в Германии - РИА Новости, 09.08.2022

СМИ сообщили о "странной" популярности Путина в Германии

В Германии и Австрии высок уровень поддержки России и ее президента Владимира Путина, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T05:26

2022-08-09T05:26

2022-08-09T09:39

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владимир путин

россия

украина

германия

австрия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Германии и Австрии высок уровень поддержки России и ее президента Владимира Путина, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung.По его словам, впечатление, что немцы единодушно поддерживают Украину, обманчиво — у Москвы есть внушительное число сторонников.Среди населения Германии и Австрии зреет недовольство из-за экономических последствий санкций, добавил обозреватель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Запад на этом фоне усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.

https://ria.ru/20220802/bezhentsy-1806626599.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, германия, австрия