https://ria.ru/20220809/gazifikatsiya-1808319200.html

Путин призвал активнее заниматься газификацией

Путин призвал активнее заниматься газификацией - РИА Новости, 09.08.2022

Путин призвал активнее заниматься газификацией

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым отметил необходимость более активно заниматься... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:35

2022-08-09T14:35

2022-08-09T15:11

газпром

россия

кировская область

александр соколов (врио губернатора кировской области)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым отметил необходимость более активно заниматься газификацией региона."И конечно, газификацией нужно заниматься более активно, что и будем делать. Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне федерации и по линии "Газпрома", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220726/gazifikatsiya-1805111924.html

россия

кировская область

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газпром, россия, кировская область, александр соколов (врио губернатора кировской области)