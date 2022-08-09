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Путин призвал активнее заниматься газификацией - РИА Новости, 09.08.2022
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Путин призвал активнее заниматься газификацией
Путин призвал активнее заниматься газификацией - РИА Новости, 09.08.2022
Путин призвал активнее заниматься газификацией
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым отметил необходимость более активно заниматься... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:35
2022-08-09T15:11
газпром
россия
кировская область
александр соколов (врио губернатора кировской области)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым отметил необходимость более активно заниматься газификацией региона."И конечно, газификацией нужно заниматься более активно, что и будем делать. Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне федерации и по линии "Газпрома", - сказал Путин.
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россия
кировская область
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газпром, россия, кировская область, александр соколов (врио губернатора кировской области)
14:35 09.08.2022 (обновлено: 15:11 09.08.2022)
 
Путин призвал активнее заниматься газификацией

Путин на встрече с врио главы Кировской области Соколовым призвал заниматься газификацией

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым отметил необходимость более активно заниматься газификацией региона.
"И конечно, газификацией нужно заниматься более активно, что и будем делать. Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне федерации и по линии "Газпрома", - сказал Путин.
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ГазпромРоссияКировская областьАлександр Соколов (врио губернатора Кировской области)
 
 
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