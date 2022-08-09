https://ria.ru/20220809/gaz-1808335973.html

Сербия достигла исторического максимума по запасам газа

Сербия достигла исторического максимума по запасам газа - РИА Новости, 09.08.2022

Сербия достигла исторического максимума по запасам газа

Сербия по объему резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии достигла исторического максимума, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:10

2022-08-09T15:10

2022-08-09T15:10

экономика

сербия

белград (город)

александр вучич

венгрия

газпром

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БЕЛГРАД, 9 авг – РИА Новости. Сербия по объему резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии достигла исторического максимума, заявил президент страны Александр Вучич."Сегодня Сербия на историческом максимуме по резервам газа. Обеспечено 262 миллиона кубических метров газа в нашей части подземного хранилища "Банатски-Двор", мы купили еще 200 миллионов кубометров, которые разместили в Венгрии для потребностей Сербии. Ремонтируем все мощности, которые можем, пытаемся открыть новые месторождения угля, и надеюсь, что у граждан Сербии будет немного менее холодная зима, чем то, что мы ожидали", - написал Вучич в соцсетях и разместил свое фото с графиками роста показателей на доске.Сербский лидер в конце июля сообщил, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта. Глава государства также рассказал, что по новому трехлетнему контракту с "Газпромом" Сербия сейчас получает газ по цене 350-370 долларов за тысячу кубических метров. Речь идет о двух миллиардах кубометров в год. Еще один недостающий для сербских потребностей миллиард кубических метров Белград вынужден покупать по рыночной цене.

https://ria.ru/20220718/tseny-1803342065.html

сербия

белград (город)

венгрия

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Ольга Фомченкова

экономика, сербия, белград (город), александр вучич, венгрия, газпром