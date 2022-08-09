Сербия достигла исторического максимума по запасам газа
Президент Вучич: Сербия достигла исторического максимума по объему запасов природного газа
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 авг – РИА Новости. Сербия по объему резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии достигла исторического максимума, заявил президент страны Александр Вучич.
"Сегодня Сербия на историческом максимуме по резервам газа. Обеспечено 262 миллиона кубических метров газа в нашей части подземного хранилища "Банатски-Двор", мы купили еще 200 миллионов кубометров, которые разместили в Венгрии для потребностей Сербии. Ремонтируем все мощности, которые можем, пытаемся открыть новые месторождения угля, и надеюсь, что у граждан Сербии будет немного менее холодная зима, чем то, что мы ожидали", - написал Вучич в соцсетях и разместил свое фото с графиками роста показателей на доске.
Сербский лидер в конце июля сообщил, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта. Глава государства также рассказал, что по новому трехлетнему контракту с "Газпромом" Сербия сейчас получает газ по цене 350-370 долларов за тысячу кубических метров. Речь идет о двух миллиардах кубометров в год. Еще один недостающий для сербских потребностей миллиард кубических метров Белград вынужден покупать по рыночной цене.