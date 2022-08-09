https://ria.ru/20220809/frg-1808300502.html
Конфликт на Украине разоряет Германию, пишет Reuters
Конфликт на Украине разоряет Германию, пишет Reuters - РИА Новости, 09.08.2022
Конфликт на Украине разоряет Германию, пишет Reuters
Экономика Германии к 2030 году потеряет более 260 миллиардов долларов из-за украинского кризиса и высоких цен на энергоносители, передает агентство Reuters. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:40
2022-08-09T13:40
2022-08-09T15:03
экономика
германия
украина
европа
siemens
северный поток
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экономика Германии к 2030 году потеряет более 260 миллиардов долларов из-за украинского кризиса и высоких цен на энергоносители, передает агентство Reuters.Согласно исследованию Института занятости (IAB), на результаты которого ссылается издание, это неизбежно окажет негативное влияние на рынок труда."По сравнению с ожиданиями Европы, ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7 процента, а число занятых сократится примерно на 240 тысяч человек", — говорится в публикации.Отмечается, что наиболее пострадавшими отраслями немецкой экономики станут гостиничный бизнес, а также индустрия досуга и развлечений.Аналитики также предупредили, что в случае нового роста цен на топливо, которые уже подскочили на 160 процентов, объем производства Германии в 2023 году будет почти на четыре процента ниже, чем до украинского кризиса"Согласно этим предположениям, через три года число занятых в ФРГ сократится на 660 тысяч человек, а в 2030 году — еще на 60 тысяч", — говорится в заключении.Европа продолжает испытывать давление из-за сокращения поставок энергоресурсов из России после начала спецоперации на Украине: транзит по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизился, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратился.Москва не раз подчеркивала, что ограничение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens.
https://ria.ru/20220809/germaniya-1808201471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, украина, европа, siemens, северный поток, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:40 09.08.2022 (обновлено: 15:03 09.08.2022)
Конфликт на Украине разоряет Германию, пишет Reuters
Reuters: ФРГ к 2030 году потеряет более 260 миллиардов долларов из-за конфликта на Украине
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Экономика Германии к 2030 году потеряет более 260 миллиардов долларов из-за украинского кризиса и высоких цен на энергоносители, передает агентство Reuters
.
Согласно исследованию Института занятости (IAB), на результаты которого ссылается издание, это неизбежно окажет негативное влияние на рынок труда.
"По сравнению с ожиданиями Европы, ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7 процента, а число занятых сократится примерно на 240 тысяч человек", — говорится в публикации.
Отмечается, что наиболее пострадавшими отраслями немецкой экономики станут гостиничный бизнес, а также индустрия досуга и развлечений.
"Энергоемкие отрасли, такие как химическая промышленность и производство металлов, также могут ощутить на себе последствия кризиса", — подчеркнул автор статьи.
Аналитики также предупредили, что в случае нового роста цен на топливо, которые уже подскочили на 160 процентов, объем производства Германии в 2023 году будет почти на четыре процента ниже, чем до украинского кризиса
"Согласно этим предположениям, через три года число занятых в ФРГ сократится на 660 тысяч человек, а в 2030 году — еще на 60 тысяч", — говорится в заключении.
Европа продолжает испытывать давление из-за сокращения поставок энергоресурсов из России после начала спецоперации на Украине: транзит по "Северному потоку
" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизился, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратился.
Москва не раз подчеркивала, что ограничение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens
.