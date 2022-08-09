https://ria.ru/20220809/frg-1808300502.html

Конфликт на Украине разоряет Германию, пишет Reuters

Конфликт на Украине разоряет Германию, пишет Reuters - РИА Новости, 09.08.2022

Конфликт на Украине разоряет Германию, пишет Reuters

Экономика Германии к 2030 году потеряет более 260 миллиардов долларов из-за украинского кризиса и высоких цен на энергоносители, передает агентство Reuters. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:40

2022-08-09T13:40

2022-08-09T15:03

экономика

германия

украина

европа

siemens

северный поток

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экономика Германии к 2030 году потеряет более 260 миллиардов долларов из-за украинского кризиса и высоких цен на энергоносители, передает агентство Reuters.Согласно исследованию Института занятости (IAB), на результаты которого ссылается издание, это неизбежно окажет негативное влияние на рынок труда."По сравнению с ожиданиями Европы, ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7 процента, а число занятых сократится примерно на 240 тысяч человек", — говорится в публикации.Отмечается, что наиболее пострадавшими отраслями немецкой экономики станут гостиничный бизнес, а также индустрия досуга и развлечений.Аналитики также предупредили, что в случае нового роста цен на топливо, которые уже подскочили на 160 процентов, объем производства Германии в 2023 году будет почти на четыре процента ниже, чем до украинского кризиса"Согласно этим предположениям, через три года число занятых в ФРГ сократится на 660 тысяч человек, а в 2030 году — еще на 60 тысяч", — говорится в заключении.Европа продолжает испытывать давление из-за сокращения поставок энергоресурсов из России после начала спецоперации на Украине: транзит по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизился, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратился.Москва не раз подчеркивала, что ограничение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens.

https://ria.ru/20220809/germaniya-1808201471.html

https://ria.ru/20220807/germaniya-1807881101.html

https://ria.ru/20220805/germaniya-1807662727.html

германия

украина

европа

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, германия, украина, европа, siemens, северный поток, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии