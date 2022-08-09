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Сергей Мазаев выступит на фестивале "Спасская башня"

Сергей Мазаев выступит на фестивале "Спасская башня" - РИА Новости, 09.08.2022

Сергей Мазаев выступит на фестивале "Спасская башня"

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выступит на Красной площади в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:49

2022-08-09T11:49

2022-08-09T11:49

культура

россия

сергей мазаев

армения

белоруссия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выступит на Красной площади в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 4 сентября, сообщает пресс-служба мероприятия."Популярный российский певец, киноактер и музыкант, заслуженный артист России Сергей Мазаев выступит на Красной площади в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", — говорится в сообщении.Как отмечают организаторы, Мазаев споет на открытии фестиваля 26 августа, а также в рамках вечернего представления "Спасской башни" 1 сентября. Артист исполнит песню "Земля — наш дом".В юбилейном фестивале "Спасская башня" примут участие коллективы из Армении, Белоруссии, Индии, Египта и Таиланда. Российскую Федерацию будут представлять оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России.

https://ria.ru/20220806/otmena-1807490413.html

россия

армения

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

россия, сергей мазаев, армения, белоруссия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", новости культуры