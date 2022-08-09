https://ria.ru/20220809/festival-1808255502.html
Сергей Мазаев выступит на фестивале "Спасская башня"
Сергей Мазаев выступит на фестивале "Спасская башня" - РИА Новости, 09.08.2022
Сергей Мазаев выступит на фестивале "Спасская башня"
Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выступит на Красной площади в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:49
2022-08-09T11:49
2022-08-09T11:49
культура
россия
сергей мазаев
армения
белоруссия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выступит на Красной площади в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 4 сентября, сообщает пресс-служба мероприятия."Популярный российский певец, киноактер и музыкант, заслуженный артист России Сергей Мазаев выступит на Красной площади в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", — говорится в сообщении.Как отмечают организаторы, Мазаев споет на открытии фестиваля 26 августа, а также в рамках вечернего представления "Спасской башни" 1 сентября. Артист исполнит песню "Земля — наш дом".В юбилейном фестивале "Спасская башня" примут участие коллективы из Армении, Белоруссии, Индии, Египта и Таиланда. Российскую Федерацию будут представлять оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России.
https://ria.ru/20220806/otmena-1807490413.html
россия
армения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей мазаев, армения, белоруссия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", новости культуры
Сергей Мазаев выступит на фестивале "Спасская башня"
Лидер "Морального кодекса" Сергей Мазаев выступит на фестивале "Спасская башня"
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выступит на Красной площади в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 4 сентября, сообщает пресс-служба мероприятия.
"Популярный российский певец, киноактер и музыкант, заслуженный артист России Сергей Мазаев выступит на Красной площади в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", — говорится в сообщении.
Как отмечают организаторы, Мазаев споет на открытии фестиваля 26 августа, а также в рамках вечернего представления "Спасской башни" 1 сентября. Артист исполнит песню "Земля — наш дом".
В юбилейном фестивале "Спасская башня" примут участие коллективы из Армении, Белоруссии, Индии, Египта и Таиланда. Российскую Федерацию будут представлять оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России.