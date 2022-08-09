https://ria.ru/20220809/fashizm-1808191228.html

ФСБ рассказала о помощи украинских националистов Гитлеру против СССР

ФСБ рассказала о помощи украинских националистов Гитлеру против СССР - РИА Новости, 09.08.2022

ФСБ рассказала о помощи украинских националистов Гитлеру против СССР

ФСБ России обнародовала новые архивные документы, рассказывающие о том, как гитлеровская разведка использовала украинских националистов при подготовке Третьего... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T00:09

2022-08-09T00:09

2022-08-09T00:25

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ФСБ России обнародовала новые архивные документы, рассказывающие о том, как гитлеровская разведка использовала украинских националистов при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР.Руководители германской военной разведки, захваченные в плен в конце Великой Отечественной войны, а также после нее, на следствии в СССР среди прочего дали подробные показания об участии украинских националистов в подготовке нападения на Советский Союз и их сотрудничестве с гитлеровцами. Эти сведения приобщили к материалам Нюрнбергского трибунала.Среди документов, опубликованных сейчас на сайте ФСБ, — фотокопия протокола допроса члена "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Александра Пашкевича сотрудниками советской военной контрразведки СМЕРШ 15 мая 1945 года.Как следует из слов Пашкевича, он был не рядовым "ветераном" украинского националистического движения: еще в 1928 году вступил в "Украинскую войсковую организацию", на базе которой на следующий год возникла ОУН*, и возглавлял отдел оуновской* контрразведки во Львове, который тогда находился в составе Польши.В 1934 году весь Львовский центр ОУН*, в том числе и Пашкевича, арестовали поляки после убийства бандеровцами министра внутренних дел Польши Перацкого. Однако в 1936 году Пашкевич вышел на свободу по амнистии. Осенью 1939 году, после того как Западная Украина вошла в состав СССР, он, опасаясь преследования со стороны советской власти за участие в ОУН*, уехал в Краков, который находился на польской территории, оккупированной Германией. Там Пашкевич стал сотрудничать с гитлеровской военной разведкой Абвером."Первый раз с немецкой разведкой я установил связь в ноябре 1939 года через моего бывшего товарища Веретена Евгения. Веретена пришел ко мне на квартиру и заявил, что оуновцы* должны помогать немцам, так как последние могут организовать самостоятельную Украину. Я согласился с ним, после чего через несколько дней он проводил меня к одному немцу, который позже оказался начальником абвергруппы и имел псевдоним "Доктор Маевский", — сказал Пашкевич на допросе.По его словам, на этой встрече "Маевский" предложил ему заполнить анкету с приложением двух фотокарточек."После этого я до конца месяца посещал Маевского в его бюро, примерно два-три раза в неделю, где занимался перепиской на машинке рапортов официальных сотрудников абвергруппы о польских органах ПОВ и ППС. Позже, в июле месяце 1940 года, я вместе с другими агентами получил задание следить за квартирой одного адвоката, фамилии его не помню, на квартире которого якобы =происходили собрания польской подпольной организации", — говорил Пашкевич.В октябре 1940 года он уехал на учебу в Берлин, и его контакты с "Доктором Маевским" прервались, чтобы возобновиться в 1941 году, перед самым нападением Германии на СССР."В июне месяце 1941 года в Берлине, где в это время я учился в Высшей технической школе, со мной встретился член центра ОУН* – Габрусевич. При этом он мне заявил, что Германия предъявила якобы ультиматум советскому правительству о предоставлении в распоряжении Германии украинской промышленности. В случае отказа, который был очевиден, Германия начнет войну с Советским Союзом. В связи с этим мы должны оказать помощь Германии, а я, как член ОУН*, должен выехать в Краков для получения соответствующих указаний центра. С этим предложением Габрусевича я согласился и немедленно выехал в Краков", — показал Пашкевич.В Кракове 19 июня 1941 года с ним встретился "Маевский". Затем Пашкевич вместе с подчиненными "Маевского" по фамилии Гладкий и Вечорек выехали к советско-германской границе."На второй день после этого мы поехали на границу, где я узнал, что Вечорек является начальником абвергруппы, которая имела задачу захвата секретных документов НКВД и милиции на пути движения немецких войск. Таким образом, мы дошли до Краматорска, где абвергруппа остановилась и занялась организацией контрразведки. В Краматорске, в абвергруппе я был до конца декабря 1941 года", — говорил допрашиваемый.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220630/natsionalisty-1799147443.html

https://ria.ru/20220628/natsionalizm-1798595632.html

https://ria.ru/20220429/prestupleniya-1786049998.html

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в мире, германия, ссср, организация украинских националистов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, украина, россия