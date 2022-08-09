https://ria.ru/20220809/evrosoyuz-1808366539.html

ЕС не имеет права полностью ограничивать въезд всей нации, заявила Захарова

ЕС не имеет права полностью ограничивать въезд всей нации, заявила Захарова - РИА Новости, 09.08.2022

ЕС не имеет права полностью ограничивать въезд всей нации, заявила Захарова

Страны ЕС, исходя из своих обязательств, не имеют право полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу, а если они это сделают, то моментально... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:06

2022-08-09T17:06

2022-08-09T17:06

в мире

эстония

кая каллас

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Страны ЕС, исходя из своих обязательств, не имеют право полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу, а если они это сделают, то моментально распишутся в собственном национализме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы европейских политиков прекратить выдачу туристических виз россиянам.Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а посещение Европы назвала "привилегией, а не правом человека"."В целом если мы говорим о позиции запада и, в частности, Евросоюза, они должны сами определиться, по какую сторону собственных обязательств они сейчас находятся", - отметила она."Они, исходя из собственных обязательств, просто не имеют право ограничивать их выдачу полностью какой-либо группе лиц, тем более, когда речь идет о целой нации, о целом народе. Это тогда убьет всю идею демократии, либерализма, свободы и, как они называют, "нулевой толерантности", ксенофобии, национализма и так далее. Если они это сделают, хотя бы одна страна ЕС, они моментально распишутся в собственном национализме. Больше его скрывать ни за какой косметической штукатуркой будет невозможно", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Крупнейшие парламентские партии Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Кроме того, Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных.Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что, если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20220809/estoniya-1808348495.html

https://ria.ru/20220809/estoniya-1808275522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, кая каллас, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евросоюз, санкции в отношении россии