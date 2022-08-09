https://ria.ru/20220809/evrosoyuz-1808270412.html
В Кремле считают, что Евросоюз уже платит по счетам из-за Зеленского
В Кремле считают, что Евросоюз уже платит по счетам из-за Зеленского - РИА Новости, 09.08.2022
В Кремле считают, что Евросоюз уже платит по счетам из-за Зеленского
Страны ЕС, которые пытаются наказать Россию, уже платят по счетам, и рано или поздно зададутся вопросом, почему оплачивают прихоти Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:32
2022-08-09T12:32
2022-08-09T12:46
в мире
евросоюз
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Страны ЕС, которые пытаются наказать Россию, уже платят по счетам, и рано или поздно зададутся вопросом, почему оплачивают прихоти Владимира Зеленского, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются наказать Россию, как они говорят, они уже активно платят за это по счетам. И сами страны платят по счетам, и граждане платят по счетам. Рано или поздно страны начнут задаваться вопросом, все ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоти", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808269495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, санкции в отношении россии
12:32 09.08.2022 (обновлено: 12:46 09.08.2022)
В Кремле считают, что Евросоюз уже платит по счетам из-за Зеленского
Песков: в ЕС рано или поздно спросят, почему должны оплачивать прихоти Зеленского