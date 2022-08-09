https://ria.ru/20220809/evrosoyuz-1808270412.html

В Кремле считают, что Евросоюз уже платит по счетам из-за Зеленского

В Кремле считают, что Евросоюз уже платит по счетам из-за Зеленского - РИА Новости, 09.08.2022

В Кремле считают, что Евросоюз уже платит по счетам из-за Зеленского

Страны ЕС, которые пытаются наказать Россию, уже платят по счетам, и рано или поздно зададутся вопросом, почему оплачивают прихоти Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:32

2022-08-09T12:32

2022-08-09T12:46

в мире

евросоюз

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Страны ЕС, которые пытаются наказать Россию, уже платят по счетам, и рано или поздно зададутся вопросом, почему оплачивают прихоти Владимира Зеленского, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются наказать Россию, как они говорят, они уже активно платят за это по счетам. И сами страны платят по счетам, и граждане платят по счетам. Рано или поздно страны начнут задаваться вопросом, все ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоти", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808269495.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, санкции в отношении россии