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Захарова поставила "двойку" премьеру Эстонии - РИА Новости, 09.08.2022
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Захарова поставила "двойку" премьеру Эстонии
Захарова поставила "двойку" премьеру Эстонии - РИА Новости, 09.08.2022
Захарова поставила "двойку" премьеру Эстонии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии поставила "двойку" премьер-министру Эстонии Каи Каллас, раскритиковав ее профессиональную... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:48
2022-08-09T16:52
в мире
россия
эстония
кая каллас
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии поставила "двойку" премьер-министру Эстонии Каи Каллас, раскритиковав ее профессиональную подготовку и знания в области прав человека.Во вторник премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а посещение Европы назвала "привилегией, а не правом человека"."Садись, Кая, двойка", - написала Захарова в своем Telegram-канале. По словам дипломата, в международной практике имеется целый ряд документов, закрепляющих свободу человека на передвижение. Она упомянула положения учредительных договоров ОБСЕ, Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека. Она отметила, что "свобода стала реальностью, которую воспринимают как данность сотни миллионов людей во всех государствах региона". Кроме того, Захарова подчеркнула, что свобода передвижения является обязательным условием "для пользования широким спектром гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, в том числе таких, отступления от которых не допускаются (право на жизнь и право на свободу от пыток и так далее)"."Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны-члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив всё по блату: место в партии, должность в правительстве", - заключила дипломат.Во вторник премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций ЕС против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз. Глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России. Она рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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в мире, россия, эстония, кая каллас, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии
15:48 09.08.2022 (обновлено: 16:52 09.08.2022)
 
Захарова поставила "двойку" премьеру Эстонии

Захарова высмеяла подготовку премьера Эстонии Каллас за призыв не пускать россиян в ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии поставила "двойку" премьер-министру Эстонии Каи Каллас, раскритиковав ее профессиональную подготовку и знания в области прав человека.
Во вторник премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а посещение Европы назвала "привилегией, а не правом человека".
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"Садись, Кая, двойка", - написала Захарова в своем Telegram-канале. По словам дипломата, в международной практике имеется целый ряд документов, закрепляющих свободу человека на передвижение. Она упомянула положения учредительных договоров ОБСЕ, Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека.
Она отметила, что "свобода стала реальностью, которую воспринимают как данность сотни миллионов людей во всех государствах региона". Кроме того, Захарова подчеркнула, что свобода передвижения является обязательным условием "для пользования широким спектром гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, в том числе таких, отступления от которых не допускаются (право на жизнь и право на свободу от пыток и так далее)".
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Недружественные страны вводят санкции до беспамятства, заявили в Кремле
"Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны-члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив всё по блату: место в партии, должность в правительстве", - заключила дипломат.
Во вторник премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций ЕС против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз. Глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России. Она рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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В миреРоссияЭстонияКая КалласЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
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