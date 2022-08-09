https://ria.ru/20220809/estoniya-1808275522.html

Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью"

Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью" - РИА Новости, 09.08.2022

Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "нацистской хренью" слова премьера Эстонии Каи Каллас, которая предложила запретить выдачу гражданам России... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:44

2022-08-09T12:44

2022-08-09T12:58

евросоюз

в мире

россия

дмитрий медведев

эстония

кая каллас

владимир зеленский

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "нацистской хренью" слова премьера Эстонии Каи Каллас, которая предложила запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза."После украинского коверного (имеется в виду Владимир Зеленский) очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: "Посещение Европы – это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Медведев в ответ написал в своем Telegram-канале, что в последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер.

https://ria.ru/20220809/russkie-1808249471.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, в мире, россия, дмитрий медведев, эстония, кая каллас, владимир зеленский, санкции в отношении россии