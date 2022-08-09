Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью" - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/estoniya-1808275522.html
Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью"
Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью" - РИА Новости, 09.08.2022
Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "нацистской хренью" слова премьера Эстонии Каи Каллас, которая предложила запретить выдачу гражданам России... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:44
2022-08-09T12:58
евросоюз
в мире
россия
дмитрий медведев
эстония
кая каллас
владимир зеленский
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "нацистской хренью" слова премьера Эстонии Каи Каллас, которая предложила запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза."После украинского коверного (имеется в виду Владимир Зеленский) очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: "Посещение Европы – это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Медведев в ответ написал в своем Telegram-канале, что в последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер.
https://ria.ru/20220809/russkie-1808249471.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, в мире, россия, дмитрий медведев, эстония, кая каллас, владимир зеленский, санкции в отношении россии
12:44 09.08.2022 (обновлено: 12:58 09.08.2022)
 
Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью"

Медведев назвал слова Каллас о "привилегии" посещения Европы "нацистской хренью"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "нацистской хренью" слова премьера Эстонии Каи Каллас, которая предложила запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза.
"После украинского коверного (имеется в виду Владимир Зеленский) очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: "Посещение Европы – это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Медведев в ответ написал в своем Telegram-канале, что в последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 11:36
Аксенов ждет от Зеленского призыва "окончательно решить русский вопрос"
 
ЕвросоюзВ миреРоссияДмитрий МедведевЭстонияКая КалласВладимир ЗеленскийСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала