https://ria.ru/20220809/estoniya-1808275522.html
Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью"
Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью" - РИА Новости, 09.08.2022
Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "нацистской хренью" слова премьера Эстонии Каи Каллас, которая предложила запретить выдачу гражданам России... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:44
2022-08-09T12:44
2022-08-09T12:58
евросоюз
в мире
россия
дмитрий медведев
эстония
кая каллас
владимир зеленский
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "нацистской хренью" слова премьера Эстонии Каи Каллас, которая предложила запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза."После украинского коверного (имеется в виду Владимир Зеленский) очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: "Посещение Европы – это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Медведев в ответ написал в своем Telegram-канале, что в последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер.
https://ria.ru/20220809/russkie-1808249471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, россия, дмитрий медведев, эстония, кая каллас, владимир зеленский, санкции в отношении россии
12:44 09.08.2022 (обновлено: 12:58 09.08.2022)
Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью"
Медведев назвал слова Каллас о "привилегии" посещения Европы "нацистской хренью"