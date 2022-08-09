https://ria.ru/20220809/energiya-1808342208.html

Швейцария может ввести ограничения на потребление энергии этой зимой

Швейцария может ввести ограничения на потребление энергии этой зимой - РИА Новости, 09.08.2022

Швейцария может ввести ограничения на потребление энергии этой зимой

Швейцарские власти впервые могут ввести ограничения на потребление энергии этой зимой в случае нехватки электричества или газа, заявил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:32

2022-08-09T15:32

2022-08-09T15:55

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ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости. Швейцарские власти впервые могут ввести ограничения на потребление энергии этой зимой в случае нехватки электричества или газа, заявил во вторник РИА Новости пресс-секретарь Федерального управления по экономическим поставкам (OFAE) при минэкономики Швейцарии Томас Грюнвальд.В воскресенье глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой."Использование электрических устройств может быть, в частности, ограничено или запрещено... В прошлом экономическое снабжение страны уже неоднократно вмешивалось, в частности, за счет обязательных резервов (стратегического хранения). Ограничения на потребление энергии, однако, не входили в число мер", - сказал он.Пресс-секретарь добавил, что риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии."В целом, управление экономического снабжения страны, как и Федеральное управление по защите населения, относят нехватку электроэнергии и пандемию гриппа к числу наиболее серьезных рисков для Швейцарии", - уточнил он.Грюнвальд добавил, что в случае нехватки электроэнергии на все учреждения и предприятия будет распространяться квота.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220731/finlyandiya-1806250133.html

https://ria.ru/20220727/scheta-1805356857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швейцария, россия, украина, владимир путин