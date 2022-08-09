https://ria.ru/20220809/dsnv-1808429889.html
Рябков назвал желание США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией
Рябков назвал желание США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией - РИА Новости, 09.08.2022
Рябков назвал желание США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией
В Вашингтоне пошли на ненужное и необоснованное обострение вокруг ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вопрос о временном выведении... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:45
2022-08-09T19:45
2022-08-09T20:33
россия
сша
сергей рябков
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Вашингтоне пошли на ненужное и необоснованное обострение вокруг ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вопрос о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ."Непосредственным "спусковым крючком" стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.Дипломат напомнил, что инспекционная деятельность по Договору с начала 2020 года приостановлена по согласию сторон из-за пандемии коронавируса."При этом по соответствующим каналам велся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, по другим - значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей и разногласий по-прежнему сохранялся", - заявил Рябков.Рябков также отметил, что "на фоне происходящего сейчас в наших отношениях с западными странами выявились дополнительные препятствия для возобновления инспекционной деятельности по Договору". Речь идет "об отсутствии по вине Запада нормального авиасообщения, игнорировании наших обращений о подтверждении возможности пролета наших самолётов с инспекторами через воздушное пространство транзитных стран, визовых проблемах при транзите, трудностях с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций и так далее"."Данные вопросы были нами поставлены перед Вашингтоном. Все они могут и должны решаться на взаимоприемлемой основе и в полном соответствии с Договором. Именно на это направлены наши усилия", - указал он.По словам Рябкова, США вроде бы также проявляли интерес к ведению экспертной, деполитизированной работы по каналам Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ."Стороны прорабатывали возможности для проведения её очередной сессии. Как нам казалось, имелось понимание, что необходимо обеспечить функционирование верификационного механизма Договора в строгом соответствии с принципами равноправия и паритета, согласовать и зафиксировать соответствующие параметры. Очевидно, что возобновлять инспекционную деятельность было бы логично только после этого", - отметил он."К сожалению, в Вашингтоне, видимо, рассудили иначе и пошли на необоснованное и ненужное обострение. Попытались поставить нас перед фактом и провести инспекцию явочным порядком. Провокационности данному шагу добавляет то, что он осуществлён непосредственно в период проведения Обзорной конференции по ДНЯО, где одно из центральных мест занимает обсуждение проблематики ядерного разоружения и снижения стратегических рисков", - подчеркнул он.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.
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россия, сша, сергей рябков, вашингтон (штат)
19:45 09.08.2022 (обновлено: 20:33 09.08.2022)
Рябков назвал желание США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией
Замглавы МИД Рябков назвал намерение США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
В Вашингтоне пошли на ненужное и необоснованное обострение вокруг ДСНВ, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вопрос о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ.
"Непосредственным "спусковым крючком" стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
Дипломат напомнил, что инспекционная деятельность по Договору с начала 2020 года приостановлена по согласию сторон из-за пандемии коронавируса.
"При этом по соответствующим каналам велся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, по другим - значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей и разногласий по-прежнему сохранялся", - заявил Рябков.
Рябков также отметил, что "на фоне происходящего сейчас в наших отношениях с западными странами выявились дополнительные препятствия для возобновления инспекционной деятельности по Договору". Речь идет "об отсутствии по вине Запада нормального авиасообщения, игнорировании наших обращений о подтверждении возможности пролета наших самолётов с инспекторами через воздушное пространство транзитных стран, визовых проблемах при транзите, трудностях с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций и так далее".
"Все это осложняет, если не блокирует наши возможности для беспрепятственного осуществления инспекций на территории США
, создает для американской стороны односторонние преимущества. Это, разумеется, неприемлемо", - отметил он.
"Данные вопросы были нами поставлены перед Вашингтоном
. Все они могут и должны решаться на взаимоприемлемой основе и в полном соответствии с Договором. Именно на это направлены наши усилия", - указал он.
По словам Рябкова, США вроде бы также проявляли интерес к ведению экспертной, деполитизированной работы по каналам Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ.
"Стороны прорабатывали возможности для проведения её очередной сессии. Как нам казалось, имелось понимание, что необходимо обеспечить функционирование верификационного механизма Договора в строгом соответствии с принципами равноправия и паритета, согласовать и зафиксировать соответствующие параметры. Очевидно, что возобновлять инспекционную деятельность было бы логично только после этого", - отметил он.
"К сожалению, в Вашингтоне, видимо, рассудили иначе и пошли на необоснованное и ненужное обострение. Попытались поставить нас перед фактом и провести инспекцию явочным порядком. Провокационности данному шагу добавляет то, что он осуществлён непосредственно в период проведения Обзорной конференции по ДНЯО, где одно из центральных мест занимает обсуждение проблематики ядерного разоружения и снижения стратегических рисков", - подчеркнул он.
"Остается лишь догадываться об истинных мотивах американской стороны, но выглядит это так, что направление запроса о проведении инспекции не было продиктовано добросовестными целями укрепления жизнеспособности ДСНВ и ДНЯО", - добавил дипломат.
Договор между РФ
и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге
. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва
и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.