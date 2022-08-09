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Рябков назвал желание США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией - РИА Новости, 09.08.2022
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Рябков назвал желание США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией
Рябков назвал желание США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией - РИА Новости, 09.08.2022
Рябков назвал желание США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией
В Вашингтоне пошли на ненужное и необоснованное обострение вокруг ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вопрос о временном выведении... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:45
2022-08-09T20:33
россия
сша
сергей рябков
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Вашингтоне пошли на ненужное и необоснованное обострение вокруг ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вопрос о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ."Непосредственным "спусковым крючком" стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.Дипломат напомнил, что инспекционная деятельность по Договору с начала 2020 года приостановлена по согласию сторон из-за пандемии коронавируса."При этом по соответствующим каналам велся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, по другим - значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей и разногласий по-прежнему сохранялся", - заявил Рябков.Рябков также отметил, что "на фоне происходящего сейчас в наших отношениях с западными странами выявились дополнительные препятствия для возобновления инспекционной деятельности по Договору". Речь идет "об отсутствии по вине Запада нормального авиасообщения, игнорировании наших обращений о подтверждении возможности пролета наших самолётов с инспекторами через воздушное пространство транзитных стран, визовых проблемах при транзите, трудностях с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций и так далее"."Данные вопросы были нами поставлены перед Вашингтоном. Все они могут и должны решаться на взаимоприемлемой основе и в полном соответствии с Договором. Именно на это направлены наши усилия", - указал он.По словам Рябкова, США вроде бы также проявляли интерес к ведению экспертной, деполитизированной работы по каналам Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ."Стороны прорабатывали возможности для проведения её очередной сессии. Как нам казалось, имелось понимание, что необходимо обеспечить функционирование верификационного механизма Договора в строгом соответствии с принципами равноправия и паритета, согласовать и зафиксировать соответствующие параметры. Очевидно, что возобновлять инспекционную деятельность было бы логично только после этого", - отметил он."К сожалению, в Вашингтоне, видимо, рассудили иначе и пошли на необоснованное и ненужное обострение. Попытались поставить нас перед фактом и провести инспекцию явочным порядком. Провокационности данному шагу добавляет то, что он осуществлён непосредственно в период проведения Обзорной конференции по ДНЯО, где одно из центральных мест занимает обсуждение проблематики ядерного разоружения и снижения стратегических рисков", - подчеркнул он.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.
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россия, сша, сергей рябков, вашингтон (штат)
19:45 09.08.2022 (обновлено: 20:33 09.08.2022)
 
Рябков назвал желание США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией

Замглавы МИД Рябков назвал намерение США провести инспекцию по ДСНВ в России провокацией

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Вашингтоне пошли на ненужное и необоснованное обострение вокруг ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя вопрос о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ.
"Непосредственным "спусковым крючком" стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
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Дипломат напомнил, что инспекционная деятельность по Договору с начала 2020 года приостановлена по согласию сторон из-за пандемии коронавируса.
"При этом по соответствующим каналам велся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, по другим - значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей и разногласий по-прежнему сохранялся", - заявил Рябков.
Рябков также отметил, что "на фоне происходящего сейчас в наших отношениях с западными странами выявились дополнительные препятствия для возобновления инспекционной деятельности по Договору". Речь идет "об отсутствии по вине Запада нормального авиасообщения, игнорировании наших обращений о подтверждении возможности пролета наших самолётов с инспекторами через воздушное пространство транзитных стран, визовых проблемах при транзите, трудностях с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций и так далее".
"Все это осложняет, если не блокирует наши возможности для беспрепятственного осуществления инспекций на территории США, создает для американской стороны односторонние преимущества. Это, разумеется, неприемлемо", - отметил он.
"Данные вопросы были нами поставлены перед Вашингтоном. Все они могут и должны решаться на взаимоприемлемой основе и в полном соответствии с Договором. Именно на это направлены наши усилия", - указал он.
По словам Рябкова, США вроде бы также проявляли интерес к ведению экспертной, деполитизированной работы по каналам Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ.
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"Стороны прорабатывали возможности для проведения её очередной сессии. Как нам казалось, имелось понимание, что необходимо обеспечить функционирование верификационного механизма Договора в строгом соответствии с принципами равноправия и паритета, согласовать и зафиксировать соответствующие параметры. Очевидно, что возобновлять инспекционную деятельность было бы логично только после этого", - отметил он.
"К сожалению, в Вашингтоне, видимо, рассудили иначе и пошли на необоснованное и ненужное обострение. Попытались поставить нас перед фактом и провести инспекцию явочным порядком. Провокационности данному шагу добавляет то, что он осуществлён непосредственно в период проведения Обзорной конференции по ДНЯО, где одно из центральных мест занимает обсуждение проблематики ядерного разоружения и снижения стратегических рисков", - подчеркнул он.
"Остается лишь догадываться об истинных мотивах американской стороны, но выглядит это так, что направление запроса о проведении инспекции не было продиктовано добросовестными целями укрепления жизнеспособности ДСНВ и ДНЯО", - добавил дипломат.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.
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