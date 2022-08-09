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В Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций по ДСНВ
В Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций по ДСНВ - РИА Новости, 09.08.2022
В Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций по ДСНВ
В Кремле воздержались от комментариев по поводу того, что РФ уведомила США о временном выводе из-под инспекций в рамках договора о СНВ своих объектов: это... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:44
2022-08-09T12:44
2022-08-09T12:44
в мире
россия
сша
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
прага
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Кремле воздержались от комментариев по поводу того, что РФ уведомила США о временном выводе из-под инспекций в рамках договора о СНВ своих объектов: это прерогатива МИДа, который уже сделал свое заявление, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник в МИД РФ заявили, что РФ 8 августа официально уведомила США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору."Нет, это прерогатива МИДа, они уже заявляли на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли у Кремля какой-то комментарий на эту тему.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.
https://ria.ru/20220809/peregovory-1808269400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), прага
В Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций по ДСНВ
Песков: в Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций объектов по ДСНВ