https://ria.ru/20220809/dsnv-1808275265.html

В Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций по ДСНВ

В Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций по ДСНВ - РИА Новости, 09.08.2022

В Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций по ДСНВ

В Кремле воздержались от комментариев по поводу того, что РФ уведомила США о временном выводе из-под инспекций в рамках договора о СНВ своих объектов: это... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:44

2022-08-09T12:44

2022-08-09T12:44

в мире

россия

сша

дмитрий песков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

прага

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Кремле воздержались от комментариев по поводу того, что РФ уведомила США о временном выводе из-под инспекций в рамках договора о СНВ своих объектов: это прерогатива МИДа, который уже сделал свое заявление, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник в МИД РФ заявили, что РФ 8 августа официально уведомила США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору."Нет, это прерогатива МИДа, они уже заявляли на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли у Кремля какой-то комментарий на эту тему.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.

https://ria.ru/20220809/peregovory-1808269400.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), прага