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В Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций по ДСНВ - РИА Новости, 09.08.2022
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В Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций по ДСНВ
В Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций по ДСНВ - РИА Новости, 09.08.2022
В Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций по ДСНВ
В Кремле воздержались от комментариев по поводу того, что РФ уведомила США о временном выводе из-под инспекций в рамках договора о СНВ своих объектов: это... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:44
2022-08-09T12:44
в мире
россия
сша
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
прага
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Кремле воздержались от комментариев по поводу того, что РФ уведомила США о временном выводе из-под инспекций в рамках договора о СНВ своих объектов: это прерогатива МИДа, который уже сделал свое заявление, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник в МИД РФ заявили, что РФ 8 августа официально уведомила США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору."Нет, это прерогатива МИДа, они уже заявляли на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли у Кремля какой-то комментарий на эту тему.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.
https://ria.ru/20220809/peregovory-1808269400.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), прага
12:44 09.08.2022
 
В Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций по ДСНВ

Песков: в Кремле воздержались от комментариев о приостановке инспекций объектов по ДСНВ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Кремле воздержались от комментариев по поводу того, что РФ уведомила США о временном выводе из-под инспекций в рамках договора о СНВ своих объектов: это прерогатива МИДа, который уже сделал свое заявление, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник в МИД РФ заявили, что РФ 8 августа официально уведомила США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору.
"Нет, это прерогатива МИДа, они уже заявляли на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли у Кремля какой-то комментарий на эту тему.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 12:28
Россия не получала от США предложений по переговорам об СНВ-3
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Прага
 
 
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