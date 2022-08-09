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Из-за сильных дождей в Южной Корее погибли семь человек
Из-за сильных дождей в Южной Корее погибли семь человек - РИА Новости, 09.08.2022
Из-за сильных дождей в Южной Корее погибли семь человек
Семь человек погибли, девять пострадали, судьба шестерых неизвестна из-за сильных дождей в центре Южной Кореи, передает агентство Рёнхап со ссылкой на власти. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T02:31
2022-08-09T02:31
2022-08-09T03:05
в мире
южная корея
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Семь человек погибли, девять пострадали, судьба шестерых неизвестна из-за сильных дождей в центре Южной Кореи, передает агентство Рёнхап со ссылкой на власти.Ранее сообщалось об одном погибшем.Отмечается, что еще девять человек пострадали.Ранее агентство передавало, что центральный регион Южной Кореи пострадал от рекордного за последние 80 лет объема осадков, из-за ливней затоплены дороги и здания, произошли отключения энергии, в некоторых местах остановилось метро, жители районов в низинах вынуждены были эвакуироваться.
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в мире, южная корея
02:31 09.08.2022 (обновлено: 03:05 09.08.2022)
Из-за сильных дождей в Южной Корее погибли семь человек
Рёнхап: из-за сильных дождей в Южной Корее погибли семь человек, девять пострадали