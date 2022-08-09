https://ria.ru/20220809/donbass-1808276444.html

Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 09.08.2022

Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:46

2022-08-09T12:46

2022-08-09T12:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал о двух погибших в результате обстрела Кировского района."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по ул. Бирюзова в Кировском районе Донецка погибли 2 человека и еще 3 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

донецк (днр)

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины