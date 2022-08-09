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Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 09.08.2022
Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:46
2022-08-09T12:46
2022-08-09T12:46
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал о двух погибших в результате обстрела Кировского района."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по ул. Бирюзова в Кировском районе Донецка погибли 2 человека и еще 3 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины
Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками