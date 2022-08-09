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ВСУ выпустили девять снарядов по трем районам Донецка
ВСУ выпустили девять снарядов по трем районам Донецка - РИА Новости, 09.08.2022
ВСУ выпустили девять снарядов по трем районам Донецка
Украинские войска во вторник вечером выпустили девять снарядов по трем районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T23:45
2022-08-09T23:45
2022-08-09T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник вечером выпустили девять снарядов по трем районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также представительство заявило, что в 20.50 были выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, красногоровка
ВСУ выпустили девять снарядов по трем районам Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов по трем районам Донецка