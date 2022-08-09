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Украинские боевики обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские боевики обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские боевики обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска за 40 минут обстреляли Новобахмутовку и два района Донецка, выпустив 16 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:40
2022-08-09T15:40
2022-08-09T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли Новобахмутовку и два района Донецка, выпустив 16 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 - н.п. Очеретино – н.п. Новобахмутовка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 15.05 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 15.10 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, красногоровка
Украинские боевики обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Донецк, выпустив 16 снарядов