https://ria.ru/20220809/dnr-1808345764.html

Украинские боевики обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские боевики обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские боевики обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска за 40 минут обстреляли Новобахмутовку и два района Донецка, выпустив 16 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:40

2022-08-09T15:40

2022-08-09T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

красногоровка

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли Новобахмутовку и два района Донецка, выпустив 16 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 - н.п. Очеретино – н.п. Новобахмутовка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 15.05 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 15.10 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, красногоровка