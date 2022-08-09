https://ria.ru/20220809/devochka-1808222040.html

Девочка из Луганска призвала Amnesty International защитить детей Донбасса

Девочка из Луганска призвала Amnesty International защитить детей Донбасса - РИА Новости, 09.08.2022

Девочка из Луганска призвала Amnesty International защитить детей Донбасса

Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова, данные которой ранее были опубликованы на украинском сайте "Миротворец", написала открытое обращение, в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:55

2022-08-09T09:55

2022-08-09T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

луганск

донбасс

украина

amnesty international

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова, данные которой ранее были опубликованы на украинском сайте "Миротворец", написала открытое обращение, в международную неправительственную организацию, выступающую за права человека Amnesty International.Ранее в российском МИД заявили, что генсеку ООН направлено письмо по поводу информации о внесении данных 327 детей из Донбасса в список скандально известного сайта. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва будет настаивать, чтобы генсек ООН заявил украинским властям о недопустимости включения данных сотен детей в список сайта "Миротворец"."В обращении прошу провести расследование убийства детей украинской армией на территории Донбасса в Донецке и других городах ДНР и ЛНР. Также подняла тему националистического сайта "Миротворец" и грубого нарушении прав детей этим сайтом", - рассказала Савенкова РИА Новости.По словам девочки, она считает, что ответа от организации не последует. "Жду ли ответа от уважаемой организации? Думаю, что ответа не будет. Но главное, что в мире еще раз убедятся, что организации которые должны защищать права детей и права людей, этого не делают. И вместо того, чтобы быть объективными, также как и политики на Западе, участвуют в этом конфликте на стороне Украины, и добиться от них правды нельзя", - пояснила Савенкова.В октябре 2021 года девочка из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Перед этим девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей, затронутых конфликтами регионов, в политических целях.Савенкова также написала письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором обратилась за помощью и попросила повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была направлена в ЮНИСЕФ.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

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https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807657425.html

https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807504868.html

https://ria.ru/20220406/mirotvorets-1782171295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганск, донбасс, украина, amnesty international