https://ria.ru/20220809/britaniya-1808408563.html

СМИ: Британия готовится к "организованному отключению" света в домах зимой

СМИ: Британия готовится к "организованному отключению" света в домах зимой - РИА Новости, 09.08.2022

СМИ: Британия готовится к "организованному отключению" света в домах зимой

Власти Великобритании готовятся к зимнему сценарию, предусматривающему "организованное отключение" электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:01

2022-08-09T19:01

2022-08-09T19:01

в мире

лиз трасс

великобритания

северное море

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Великобритании готовятся к зимнему сценарию, предусматривающему "организованное отключение" электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с планами правительства источники.Согласно прогнозу правительственных аналитиков, подобная ситуация "наихудшего сценария" может возникнуть при сочетании холодной погоды с дефицитом газа. В этих условиях Британия, как ожидается, даже в случае запуска аварийных угольных ТЭЦ, столкнется с нехваткой электрических мощностей, составляющей примерно шестую часть от пикового спроса.В правительстве говорят о четырех днях в январе как наиболее вероятном временном отрезке, когда Великобритании, возможно, придется прибегнуть к чрезвычайным мерам по экономии газа и электроэнергии, сообщили источники.Ранее глава МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, предрекла Британии тяжелую зиму. Она заявила, что для преодоления кризиса будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, атомной энергии, возобновляемых источников энергии, а также добычу газа методом фрекинга.

https://ria.ru/20220808/britaniya-1808182365.html

великобритания

северное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лиз трасс, великобритания, северное море