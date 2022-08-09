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СМИ: Британия готовится к "организованному отключению" света в домах зимой - РИА Новости, 09.08.2022
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СМИ: Британия готовится к "организованному отключению" света в домах зимой
СМИ: Британия готовится к "организованному отключению" света в домах зимой - РИА Новости, 09.08.2022
СМИ: Британия готовится к "организованному отключению" света в домах зимой
Власти Великобритании готовятся к зимнему сценарию, предусматривающему "организованное отключение" электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:01
2022-08-09T19:01
в мире
лиз трасс
великобритания
северное море
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Великобритании готовятся к зимнему сценарию, предусматривающему "организованное отключение" электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с планами правительства источники.Согласно прогнозу правительственных аналитиков, подобная ситуация "наихудшего сценария" может возникнуть при сочетании холодной погоды с дефицитом газа. В этих условиях Британия, как ожидается, даже в случае запуска аварийных угольных ТЭЦ, столкнется с нехваткой электрических мощностей, составляющей примерно шестую часть от пикового спроса.В правительстве говорят о четырех днях в январе как наиболее вероятном временном отрезке, когда Великобритании, возможно, придется прибегнуть к чрезвычайным мерам по экономии газа и электроэнергии, сообщили источники.Ранее глава МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, предрекла Британии тяжелую зиму. Она заявила, что для преодоления кризиса будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, атомной энергии, возобновляемых источников энергии, а также добычу газа методом фрекинга.
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великобритания
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в мире, лиз трасс, великобритания, северное море
19:01 09.08.2022
 
СМИ: Британия готовится к "организованному отключению" света в домах зимой

Bloomberg: в Британии готовятся к "организованному отключению" света в жилых домах зимой

© AP Photo / Francisco SecoФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг Великобритании . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Великобритании готовятся к зимнему сценарию, предусматривающему "организованное отключение" электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с планами правительства источники.
Согласно прогнозу правительственных аналитиков, подобная ситуация "наихудшего сценария" может возникнуть при сочетании холодной погоды с дефицитом газа. В этих условиях Британия, как ожидается, даже в случае запуска аварийных угольных ТЭЦ, столкнется с нехваткой электрических мощностей, составляющей примерно шестую часть от пикового спроса.
В правительстве говорят о четырех днях в январе как наиболее вероятном временном отрезке, когда Великобритании, возможно, придется прибегнуть к чрезвычайным мерам по экономии газа и электроэнергии, сообщили источники.
Ранее глава МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, предрекла Британии тяжелую зиму. Она заявила, что для преодоления кризиса будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, атомной энергии, возобновляемых источников энергии, а также добычу газа методом фрекинга.
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В миреЛиз ТрассВеликобританияСеверное море
 
 
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