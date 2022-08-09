https://ria.ru/20220809/britaniya-1808316073.html
В Британии объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
В Британии объявили оранжевый уровень опасности из-за жары - РИА Новости, 09.08.2022
В Британии объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
Оранжевый уровень опасности объявлен в некоторых частях Великобритании в связи с новой волной жары, сообщила во вторник метеорологическая служба. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:27
2022-08-09T14:27
2022-08-09T14:27
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Оранжевый уровень опасности объявлен в некоторых частях Великобритании в связи с новой волной жары, сообщила во вторник метеорологическая служба."Мы объявили оранжевый уровень опасности из-за чрезвычайной жары с четверга 00:00 до воскресенья 23:59", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Оранжевый уровень опасности является вторым уровнем из трёх согласно существующей классификации метеорологической службы. Третий уровень, красный, объявлялся в стране один раз за всю историю - в июле 2022 года, когда страна столкнулась с аномальной жарой и был установлен новый температурный рекорд.Жаркая погода затронет большую часть Англии и некоторые регионы на востоке Уэльса, отмечается на сайте ведомства.Жара будет усиливаться в течении недели и достигнет пика в пятницу и субботу, возможны ухудшение самочувствия, перебои в работе транспорта и последствия для инфраструктуры, говорится в сообщении.Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, поднимутся до 30-35 градусов, однако температуры будут не такими высокими, как в июле, когда был установлен новый температурный рекорд.Накануне агентство по здравоохранению Британии (UKHSA) выпустило предупреждение о третьем уровне опасности (из четырех) для здоровья на период со вторника по субботу в связи с повышением температуры.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.
https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, англия, уэльс
В Британии объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
Британские метеорологи объявили оранжевый уровень опасности из-за прихода новой волны жары
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости.
Оранжевый уровень опасности объявлен в некоторых частях Великобритании в связи с новой волной жары, сообщила
во вторник метеорологическая служба.
"Мы объявили оранжевый уровень опасности из-за чрезвычайной жары с четверга 00:00 до воскресенья 23:59", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Оранжевый уровень опасности является вторым уровнем из трёх согласно существующей классификации метеорологической службы. Третий уровень, красный, объявлялся в стране один раз за всю историю - в июле 2022 года, когда страна столкнулась с аномальной жарой и был установлен новый температурный рекорд.
Жаркая погода затронет большую часть Англии
и некоторые регионы на востоке Уэльса
, отмечается на сайте ведомства.
Жара будет усиливаться в течении недели и достигнет пика в пятницу и субботу, возможны ухудшение самочувствия, перебои в работе транспорта и последствия для инфраструктуры, говорится в сообщении.
Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, поднимутся до 30-35 градусов, однако температуры будут не такими высокими, как в июле, когда был установлен новый температурный рекорд.
Накануне агентство по здравоохранению Британии (UKHSA) выпустило предупреждение о третьем уровне опасности (из четырех) для здоровья на период со вторника по субботу в связи с повышением температуры.
В июле Великобритания
столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.