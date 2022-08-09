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Правительство Болгарии допустило, что возобновит поставки российского газа - РИА Новости, 09.08.2022
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Правительство Болгарии допустило, что возобновит поставки российского газа
Правительство Болгарии допустило, что возобновит поставки российского газа - РИА Новости, 09.08.2022
Правительство Болгарии допустило, что возобновит поставки российского газа
Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок голубого топлива от... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T22:16
2022-08-09T22:41
экономика
цены на нефть
кирил петков
румен радев
болгария
сша
газпром
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок голубого топлива от "Газпрома". Об этом он рассказал в эфире телеканала bTV."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром"."Мы правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от "Газпрома". В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой", — отметил чиновник.Ранее правительство бывшего премьер-министра Кирила Петкова заключило соглашение о поставках семи танкеров сжиженного природного газа из США. При этом представители местных деловых кругов заявляли, что этого будет недостаточно.В конце июня в Болгарии произошел правительственный кризис, который привел к уходу в отставку кабинета министров во главе с Петковым. Сформировать новое правительство не удалось, поэтому президент Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство.В начале августа председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийски сообщил, что компания продолжает вести переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию. Издание Mediapool, в свою очередь, писало, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны служебного правительства Болгарии.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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экономика, цены на нефть, кирил петков, румен радев, болгария, сша, газпром, россия, владимир путин, московская биржа, газпромбанк
22:16 09.08.2022 (обновлено: 22:41 09.08.2022)
 
Правительство Болгарии допустило, что возобновит поставки российского газа

Министр энергетики Болгарии Христов допустил возобновление поставок газа от "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок голубого топлива от "Газпрома". Об этом он рассказал в эфире телеканала bTV.
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".
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"Мы правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от "Газпрома". В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой", — отметил чиновник.
Ранее правительство бывшего премьер-министра Кирила Петкова заключило соглашение о поставках семи танкеров сжиженного природного газа из США. При этом представители местных деловых кругов заявляли, что этого будет недостаточно.
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В начале августа председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийски сообщил, что компания продолжает вести переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию. Издание Mediapool, в свою очередь, писало, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны служебного правительства Болгарии.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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