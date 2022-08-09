https://ria.ru/20220809/biometriya-1808396212.html

В СПЧ обсудят инициативу Минцифры по сбору биометрии россиян

В СПЧ обсудят инициативу Минцифры по сбору биометрии россиян - РИА Новости, 09.08.2022

В СПЧ обсудят инициативу Минцифры по сбору биометрии россиян

Совет по правам человека при президенте РФ обсудит на следующей неделе инициативу Минцифры по сбору биометрических данных россиян, и если члены СПЧ сочтут... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:24

2022-08-09T18:24

2022-08-09T18:24

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

кирилл кабанов

биометрия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ обсудит на следующей неделе инициативу Минцифры по сбору биометрических данных россиян, и если члены СПЧ сочтут аргументы неубедительными, попробуют довести это мнение до президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости член совета Кирилл Кабанов.Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщала, что Минцифры разработало поправки к правилам сбора биометрии, в которых якобы предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в единую биометрическую систему (ЕБС) из различных источников. В Минцифры полагают, что это укрепит защищенность данных, пишет газета. Минцифры в связи с появившимися в СМИ сообщениями уточнило, что подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Как написало ведомство в своем Telegram-канале, "собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина: через банк, самостоятельно через мобильное приложение (с 30 сентября 2022), в будущем - через МФЦ"."Мы сейчас обсудим на следующей неделе. Наверное, спросим, почему, во-первых, тихо прошла эта история - поправки были внесены, соответствующие процедуры - и каким образом мы даем персональные данные без нашего разрешения, без нашего ведома", - сказал Кабанов.Он отметил, что если члены Совета по правам человека не увидят убеждающих аргументов в необходимости сбора биометрии без ведома физических лиц, соответствующее мнение постараются довести до президента."Мы же консультативный орган. Мы можем только сказать свое мнение и довести свое мнение. Если, на самом деле, мы будем понимать, что нас не убедить, довести это мнение до президента", - заявил Кабанов.Как отмечало Минцифры, невозможно собирать биометрию с камер наблюдения и из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия. Как подчеркнули в министерстве, "сдача биометрии - это право гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов".Минцифры уточняло, что подготовленным проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему (ЕБС). Проект приказа направлен на обсуждение в рабочие группы с представителями экспертного сообщества, в том числе для оценки регулирующего воздействия на граждан и бизнес, добавлялось в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802513381.html

https://ria.ru/20220808/dostup-1807985337.html

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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кирилл кабанов, биометрия, совет по правам человека при президенте рф (спч)