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Украинские беженцы не хотят собирать финскую клубнику - РИА Новости, 09.08.2022
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Украинские беженцы не хотят собирать финскую клубнику
Украинские беженцы не хотят собирать финскую клубнику - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские беженцы не хотят собирать финскую клубнику
Пока европейцы привыкают жить в перманентном энергетическом кризисе со все возрастающими цифрами в коммунальных счетах, в Евросоюзе в самом прямом смысле созрел РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:00
2022-08-09T09:23
украина
польша
финляндия
еврокомиссия
авторы
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Пока европейцы привыкают жить в перманентном энергетическом кризисе со все возрастающими цифрами в коммунальных счетах, в Евросоюзе в самом прямом смысле созрел другой неожиданный кризис. Западные информационные издания сообщают, что прямо сейчас на полях Финляндии лежат и гниют без всяких шансов быть собранными два миллиона тонн клубники. Местные фермеры без экивоков называют причину столь внушительной расточительности. Урожай сладких ягод остался на грядках, потому что в Финляндию не приехали тысячи сезонных рабочих из Украины. Именно они традиционно закрывали основной фронт сельскохозяйственных работ, но в этом году финские поля и огороды не дождались своих сборщиков.С одной стороны, два миллиона тонн это около 15 процентов всей клубники, что выращивается севернее нашего Санкт-Петербурга, а с другой это лишь один из маленьких звоночков, что уже несколько месяцев, сливаясь в громкий тревожный оркестр, гремят над полями Старого света.Вернемся немного назад.Современная украинская пропаганда, вышедшая на пик своей мозгопромывочной активности после государственного переворота 2014 года, во многом строилась на формировании в широком сознании постулата о богатстве и успешности, что свалились на страну и ее граждан после майдана. Отголоски этого мифа можно легко встретить и сегодня, например, именно на его фундаменте антироссийская медиа-машина, как на конвейере, клепала истории о том, что российские солдаты на освобожденных территориях якобы массово воруют все подряд, включая сантехнику и шоколадную пасту. Это преподносилось (и активно насаждается до сих пор), как признак тотально нищей России, где многие граждане, простите, никогда не видели унитаза.На самом же деле украинцы несколько десятилетий прочно удерживали пальму сомнительного первенства по количеству собственных граждан, ежегодно выезжающих собирать урожаи в странах Евросоюза и Британии. Привлекались они, конечно же, на самые разные виды сельхозработ, но именно упомянутая выше клубника стала своеобразным символом украинской трудовой миграции. Проще говоря, выходцы из незалежной практически оккупировали низовой, то есть не требующий никакой профессиональной квалификации, сегмент европейского рынка. Этот факт лучше любых слов подчеркивает все достижения новой киевской власти.То, что это не наши досужие домыслы свидетельствует то, что наряду с Финляндией проблемы со сбором урожая наблюдаются также в Польше, Латвии и Великобритании. Все местные агропромышленные союзы и комитеты ссылаются именно на дефицит трудовых кадров из Украины.При этом никто из выступающих, видимо, не осознает, что они озвучивают не причину, а следствие.Прямо сейчас в Евросоюзе и Великобритании находится в разы больше украинцев, чем годом ранее, то есть по логике вещей вишневые сады Прибалтики, клубничные плантации Финляндии и картофельные поля Польши должны быть полностью укомплектованы украинскими гастарбайтерами, а за воротами ферм должна стоять очередь из якобы обездоленных переселенцев, бежавших от ужасов войны. Но этого не происходит, более того, ситуация разительно отличается в худшую для фермеров сторону.По состоянию на конец 2021 года в Польше с официальными рабочими шенгенскими визами находилось cвыше 300 тысяч украинцев . Уже тогда некоторые польские политики указывали на опасность столь обширного национального присутствия, ведь граждане Украины в отдельных регионах составляли второй по величине этнос. Например, в Мазовецком воеводстве в прошлом году каждый пятый житель был выходцем из Украины. В Малопольском и Великопольском воеводствах этот показатель равнялся 12 процентам.На середину августа 2020 года в Польшу официально въехало рекордное количество украинцев. По данным управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в середине апреля внутри польских границ находились 2,7 миллиона человек, а к середине июля их число снизилось до 1,2 миллиона. Повторимся, это беспрецедентно высокие показатели миграции, при этом рабочих на полях стало значительно меньше. В битву за урожай польские фермеры входят, имея в трудовом резерве по разным оценкам от 150 до 185 тысяч украинцев. То есть более чем на сто тысяч человек меньше, хотя на сайте Еврокомиссии прямо сказано, что украинцы пользуются льготной процедурой оформления документов и трудоустройства.Завесу тайны сами того не желая немного приподнимают СМИ Великобритании.Тамошняя The Guardian еще весной писала о сильной нехватке рабочих рук на полях, что не смогла даже компенсировать громадная волна беженцев, хлынувших на острова на рубеже начала весны.Как и в случае с Польшей, украинцы здесь были главным трудовым ресурсом. Известно, что в 2021 году из 29,6 тысяч рабочих виз 19,9 тысяч были выданы именно гражданам незалежной. Еще шесть тысяч въехало в Шотландию. По всем законам логики текущим летом желающих заработать немного денег на британских полях должно быть в избытке, но к удивлению оказалось все ровно наоборот.Весьма неожиданно выяснилось, что условия работы и проживания, с которыми были вынуждены мириться сезонные рабочие, наиболее точно описываются словосочетанием "современное рабство" и восточноевропейские гастарбайтеры больше не хотят мириться с этим. Если в предыдущие десятилетия рабочий из условной Житомирской области готов был буквально спать на полу за несколько сотен фунтов, то теперь даже при кратно возросшей конкуренции внутри Евросоюза он предпочитает не работать вообще.Миграционная волна из Украины в самом прямом смысле захлестнула страны Запада. Дотошные европейцы подсчитали, что после начала войны в Сирии количество беженцев из этого региона достигло двух миллионов человек за два года. Украинцам на это потребовалось три недели. Представьте себе железный таз на воде, в который кинули пудовую гирю – нечто похожее произошло в социальной, трудовой и финансовой сфере не такого уж большого Евросоюза. По приблизительным подсчетам на содержание беженцев до конца текущего года Брюсселю понадобится свыше 40 миллиардов долларов. Деньги эти должны выделяться пропорционально количеству принятых граждан, но поскольку цунами миграции было почти мгновенным, можно говорить о том, что деньги зачастую просто раздают, чтобы переселенцы сами позаботились о своих нуждах, не утруждая чрезмерно местные власти. Просто для понимания, озвученная сумма больше всей доходной части бюджета Украины на 2021 год, то есть неизвестная часть уехавших в течение полугода получала на руки вполне пристойные деньги, позволявшие если не шиковать, то вполне сносно существовать в условной Словакии.Потому стоит ли удивляться, что наводнившие Европу украинцы больше не ищут тяжелой работы, а предпочитают спокойно ждать очередное социальное пособие.В завершение хотелось бы добавить, что Евросоюз, конечно же, не умрет от голода без финской клубники и латвийской вишни. Но миллионы мигрантов, которые осуществили главную мечту майдана и явно не собираются возвращаться домой, еще скажут свое слово в и так достаточно напряженной внутренней политике Европы. Там становится слишком мало трудолюбивых рук и слишком много голодных ртов.
https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html
https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805420172.html
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353
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украина, польша, финляндия, еврокомиссия, авторы
08:00 09.08.2022 (обновлено: 09:23 09.08.2022)
 

Украинские беженцы не хотят собирать финскую клубнику

© AFP 2022 / Alessandro RampazzoСбор урожая клубники в Лахти, Финляндия
Сбор урожая клубники в Лахти, Финляндия - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Пока европейцы привыкают жить в перманентном энергетическом кризисе со все возрастающими цифрами в коммунальных счетах, в Евросоюзе в самом прямом смысле созрел другой неожиданный кризис. Западные информационные издания сообщают, что прямо сейчас на полях Финляндии лежат и гниют без всяких шансов быть собранными два миллиона тонн клубники. Местные фермеры без экивоков называют причину столь внушительной расточительности. Урожай сладких ягод остался на грядках, потому что в Финляндию не приехали тысячи сезонных рабочих из Украины. Именно они традиционно закрывали основной фронт сельскохозяйственных работ, но в этом году финские поля и огороды не дождались своих сборщиков.
С одной стороны, два миллиона тонн это около 15 процентов всей клубники, что выращивается севернее нашего Санкт-Петербурга, а с другой это лишь один из маленьких звоночков, что уже несколько месяцев, сливаясь в громкий тревожный оркестр, гремят над полями Старого света.
Вернемся немного назад.
Современная украинская пропаганда, вышедшая на пик своей мозгопромывочной активности после государственного переворота 2014 года, во многом строилась на формировании в широком сознании постулата о богатстве и успешности, что свалились на страну и ее граждан после майдана. Отголоски этого мифа можно легко встретить и сегодня, например, именно на его фундаменте антироссийская медиа-машина, как на конвейере, клепала истории о том, что российские солдаты на освобожденных территориях якобы массово воруют все подряд, включая сантехнику и шоколадную пасту. Это преподносилось (и активно насаждается до сих пор), как признак тотально нищей России, где многие граждане, простите, никогда не видели унитаза.
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 19:16
Украинские беженцы пожаловались на адские условия в Европе
На самом же деле украинцы несколько десятилетий прочно удерживали пальму сомнительного первенства по количеству собственных граждан, ежегодно выезжающих собирать урожаи в странах Евросоюза и Британии. Привлекались они, конечно же, на самые разные виды сельхозработ, но именно упомянутая выше клубника стала своеобразным символом украинской трудовой миграции. Проще говоря, выходцы из незалежной практически оккупировали низовой, то есть не требующий никакой профессиональной квалификации, сегмент европейского рынка. Этот факт лучше любых слов подчеркивает все достижения новой киевской власти.
То, что это не наши досужие домыслы свидетельствует то, что наряду с Финляндией проблемы со сбором урожая наблюдаются также в Польше, Латвии и Великобритании. Все местные агропромышленные союзы и комитеты ссылаются именно на дефицит трудовых кадров из Украины.
При этом никто из выступающих, видимо, не осознает, что они озвучивают не причину, а следствие.
Прямо сейчас в Евросоюзе и Великобритании находится в разы больше украинцев, чем годом ранее, то есть по логике вещей вишневые сады Прибалтики, клубничные плантации Финляндии и картофельные поля Польши должны быть полностью укомплектованы украинскими гастарбайтерами, а за воротами ферм должна стоять очередь из якобы обездоленных переселенцев, бежавших от ужасов войны. Но этого не происходит, более того, ситуация разительно отличается в худшую для фермеров сторону.
Женщина изучает информацию на ярмарке вакансий для украинцев, организованной Торгово-промышленной палатой (IHK) в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Убежали, чтобы не вернуться: русские и украинские беженцы на Западе
По состоянию на конец 2021 года в Польше с официальными рабочими шенгенскими визами находилось cвыше 300 тысяч украинцев . Уже тогда некоторые польские политики указывали на опасность столь обширного национального присутствия, ведь граждане Украины в отдельных регионах составляли второй по величине этнос. Например, в Мазовецком воеводстве в прошлом году каждый пятый житель был выходцем из Украины. В Малопольском и Великопольском воеводствах этот показатель равнялся 12 процентам.
На середину августа 2020 года в Польшу официально въехало рекордное количество украинцев. По данным управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в середине апреля внутри польских границ находились 2,7 миллиона человек, а к середине июля их число снизилось до 1,2 миллиона. Повторимся, это беспрецедентно высокие показатели миграции, при этом рабочих на полях стало значительно меньше. В битву за урожай польские фермеры входят, имея в трудовом резерве по разным оценкам от 150 до 185 тысяч украинцев. То есть более чем на сто тысяч человек меньше, хотя на сайте Еврокомиссии прямо сказано, что украинцы пользуются льготной процедурой оформления документов и трудоустройства.
Завесу тайны сами того не желая немного приподнимают СМИ Великобритании.
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 00:50Специальная военная операция на Украине
Польша сворачивает программы помощи украинским беженцам
Тамошняя The Guardian еще весной писала о сильной нехватке рабочих рук на полях, что не смогла даже компенсировать громадная волна беженцев, хлынувших на острова на рубеже начала весны.
Как и в случае с Польшей, украинцы здесь были главным трудовым ресурсом. Известно, что в 2021 году из 29,6 тысяч рабочих виз 19,9 тысяч были выданы именно гражданам незалежной. Еще шесть тысяч въехало в Шотландию. По всем законам логики текущим летом желающих заработать немного денег на британских полях должно быть в избытке, но к удивлению оказалось все ровно наоборот.
Весьма неожиданно выяснилось, что условия работы и проживания, с которыми были вынуждены мириться сезонные рабочие, наиболее точно описываются словосочетанием "современное рабство" и восточноевропейские гастарбайтеры больше не хотят мириться с этим. Если в предыдущие десятилетия рабочий из условной Житомирской области готов был буквально спать на полу за несколько сотен фунтов, то теперь даже при кратно возросшей конкуренции внутри Евросоюза он предпочитает не работать вообще.
Беженцы с Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 14:26
Болгария отказалась обеспечивать украинским беженцам люксовые условия
Миграционная волна из Украины в самом прямом смысле захлестнула страны Запада. Дотошные европейцы подсчитали, что после начала войны в Сирии количество беженцев из этого региона достигло двух миллионов человек за два года. Украинцам на это потребовалось три недели. Представьте себе железный таз на воде, в который кинули пудовую гирю – нечто похожее произошло в социальной, трудовой и финансовой сфере не такого уж большого Евросоюза. По приблизительным подсчетам на содержание беженцев до конца текущего года Брюсселю понадобится свыше 40 миллиардов долларов. Деньги эти должны выделяться пропорционально количеству принятых граждан, но поскольку цунами миграции было почти мгновенным, можно говорить о том, что деньги зачастую просто раздают, чтобы переселенцы сами позаботились о своих нуждах, не утруждая чрезмерно местные власти. Просто для понимания, озвученная сумма больше всей доходной части бюджета Украины на 2021 год, то есть неизвестная часть уехавших в течение полугода получала на руки вполне пристойные деньги, позволявшие если не шиковать, то вполне сносно существовать в условной Словакии.
Потому стоит ли удивляться, что наводнившие Европу украинцы больше не ищут тяжелой работы, а предпочитают спокойно ждать очередное социальное пособие.
В завершение хотелось бы добавить, что Евросоюз, конечно же, не умрет от голода без финской клубники и латвийской вишни. Но миллионы мигрантов, которые осуществили главную мечту майдана и явно не собираются возвращаться домой, еще скажут свое слово в и так достаточно напряженной внутренней политике Европы. Там становится слишком мало трудолюбивых рук и слишком много голодных ртов.
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 13:39
Amnesty International обвинила Литву в жестоком обращении с беженцами
 
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