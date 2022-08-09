https://ria.ru/20220809/belgorod-1808455428.html

Белгородцы, чьи дома были разрушены ВСУ, смогут переехать в другие районы

Белгородцы, чьи дома были разрушены ВСУ, смогут переехать в другие районы - РИА Новости, 09.08.2022

Белгородцы, чьи дома были разрушены ВСУ, смогут переехать в другие районы

Жители приграничных районов Белгородской области, чьи дома были разрушены из-за обстрела со стороны Украины, могут выбрать новое место под строительство, даже в РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T22:02

2022-08-09T22:02

2022-08-09T22:09

специальная военная операция на украине

общество

жилье

белгородская область

украина

шебекинский район

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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Жители приграничных районов Белгородской области, чьи дома были разрушены из-за обстрела со стороны Украины, могут выбрать новое место под строительство, даже в другом районе области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" к губернатору обратились жители села Середа Шебекинского городского округа с вопросом, могут ли они рассчитывать на постройку дома в другом месте Белгородской области или на денежную компенсацию, так как их дом полностью разрушен.Он добавил, что власти готовы начать строительство нового дома, как только будет решен вопрос с выбором места проживания. Губернатор уточнил, что денежных компенсаций нет, но если в связи с переселением есть проблемы с постоянным или временным жильем, или работой, то власти помогут, нужно обратиться к главе Шебекинского городского округа Владимиру Жданову.Село Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной, село неоднократно подвергалось обстрелу. Жители Середы весной были эвакуированы в санатории в Шебекинском районе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

шебекинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, жилье, белгородская область, украина, шебекинский район