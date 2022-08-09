https://ria.ru/20220809/bayraktar-1808341956.html

Посол Киева: завод по производству Bayraktar запустят в 2023 году

Посол Киева: завод по производству Bayraktar запустят в 2023 году - РИА Новости, 09.08.2022

Посол Киева: завод по производству Bayraktar запустят в 2023 году

Завод по производству беспилотников Bayraktar на Украине может быть запущен в 2023 году, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:32

2022-08-09T15:32

2022-08-09T15:32

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Завод по производству беспилотников Bayraktar на Украине может быть запущен в 2023 году, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.Ранее посол Украины в Турции объявил, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию."Компания уже начинает подготовительные работы, чтобы начать строительство этого завода. Есть некоторые нюансы с завозом некоторого оборудования и подбором компании для строительства. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе. Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце", - сказал Боднар в эфире всеукраинского телемарафона.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабахского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808274610.html

https://ria.ru/20220719/bayraktar-1803403242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, турция, bayraktar , ситуация в днр и лнр, нато