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Посол Киева: завод по производству Bayraktar запустят в 2023 году - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/bayraktar-1808341956.html
Посол Киева: завод по производству Bayraktar запустят в 2023 году
Посол Киева: завод по производству Bayraktar запустят в 2023 году - РИА Новости, 09.08.2022
Посол Киева: завод по производству Bayraktar запустят в 2023 году
Завод по производству беспилотников Bayraktar на Украине может быть запущен в 2023 году, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:32
2022-08-09T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
турция
bayraktar
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Завод по производству беспилотников Bayraktar на Украине может быть запущен в 2023 году, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.Ранее посол Украины в Турции объявил, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию."Компания уже начинает подготовительные работы, чтобы начать строительство этого завода. Есть некоторые нюансы с завозом некоторого оборудования и подбором компании для строительства. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе. Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце", - сказал Боднар в эфире всеукраинского телемарафона.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабахского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220809/ukraina-1808274610.html
https://ria.ru/20220719/bayraktar-1803403242.html
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в мире, украина, россия, турция, bayraktar , ситуация в днр и лнр, нато
15:32 09.08.2022
 
Посол Киева: завод по производству Bayraktar запустят в 2023 году

Посол Киева в Анкаре Боднар: завод по производству Bayraktar могут запустить в 2023 году

© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Завод по производству беспилотников Bayraktar на Украине может быть запущен в 2023 году, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Ранее посол Украины в Турции объявил, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию.
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"Компания уже начинает подготовительные работы, чтобы начать строительство этого завода. Есть некоторые нюансы с завозом некоторого оборудования и подбором компании для строительства. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе. Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце", - сказал Боднар в эфире всеукраинского телемарафона.
В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабахского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.
РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТурцияBayraktarСитуация в ДНР и ЛНРНАТО
 
 
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