https://ria.ru/20220809/bayden-1808463198.html
Байден прерывал свое выступление в Белом доме из-за кашля и насморка
Байден прерывал свое выступление в Белом доме из-за кашля и насморка - РИА Новости, 09.08.2022
Байден прерывал свое выступление в Белом доме из-за кашля и насморка
Президент США Джо Байден на мероприятии во вторник в Белом доме неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, а также страдал от насморка, несмотря на... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T23:03
2022-08-09T23:03
2022-08-09T23:03
в мире
нэнси пелоси
чак шумер
сша
коронавирус covid-19
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800549790_0:34:2105:1218_1920x0_80_0_0_8c12ee4b6fae6c0dfb390280ba577772.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден на мероприятии во вторник в Белом доме неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, а также страдал от насморка, несмотря на заверения, что он чувствует себя хорошо.Церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей президентской администрации, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.За час мероприятия Байден около двух десятков раз отвлекался на кашель, неоднократно использовал носовой платок и положил в рот предмет, похожий на таблетку.Несмотря на это, Байден оставался в тесном контакте и жал руки спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, главе американского минторга Джине Раймондо, сенатору Чаку Шумеру и другим гостям.В понедельник Байден заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенного коронавируса.Байден заболел коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на COVID. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к очной работе.
https://ria.ru/20220809/bayden-1808430168.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220808/bayden-1808184209.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800549790_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_669934ca9570e68a7103f04b34b38875.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, чак шумер, сша, коронавирус covid-19, джо байден
Байден прерывал свое выступление в Белом доме из-за кашля и насморка
Байден кашлял и страдал от насморка на мероприятии c десятками гостей в Белом доме
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден на мероприятии во вторник в Белом доме неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, а также страдал от насморка, несмотря на заверения, что он чувствует себя хорошо.
Церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей президентской администрации, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.
За час мероприятия Байден около двух десятков раз отвлекался на кашель, неоднократно использовал носовой платок и положил в рот предмет, похожий на таблетку.
Несмотря на это, Байден оставался в тесном контакте и жал руки спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси
, главе американского минторга Джине Раймондо, сенатору Чаку Шумеру
и другим гостям.
В понедельник Байден заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенного коронавируса.
Байден заболел коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на COVID. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к очной работе.