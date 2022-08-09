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Байден прерывал свое выступление в Белом доме из-за кашля и насморка - РИА Новости, 09.08.2022
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Байден прерывал свое выступление в Белом доме из-за кашля и насморка
Байден прерывал свое выступление в Белом доме из-за кашля и насморка - РИА Новости, 09.08.2022
Байден прерывал свое выступление в Белом доме из-за кашля и насморка
Президент США Джо Байден на мероприятии во вторник в Белом доме неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, а также страдал от насморка, несмотря на... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T23:03
2022-08-09T23:03
в мире
нэнси пелоси
чак шумер
сша
коронавирус covid-19
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден на мероприятии во вторник в Белом доме неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, а также страдал от насморка, несмотря на заверения, что он чувствует себя хорошо.Церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей президентской администрации, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.За час мероприятия Байден около двух десятков раз отвлекался на кашель, неоднократно использовал носовой платок и положил в рот предмет, похожий на таблетку.Несмотря на это, Байден оставался в тесном контакте и жал руки спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, главе американского минторга Джине Раймондо, сенатору Чаку Шумеру и другим гостям.В понедельник Байден заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенного коронавируса.Байден заболел коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на COVID. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к очной работе.
https://ria.ru/20220809/bayden-1808430168.html
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в мире, нэнси пелоси, чак шумер, сша, коронавирус covid-19, джо байден
23:03 09.08.2022
 
Байден прерывал свое выступление в Белом доме из-за кашля и насморка

Байден кашлял и страдал от насморка на мероприятии c десятками гостей в Белом доме

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден на мероприятии во вторник в Белом доме неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, а также страдал от насморка, несмотря на заверения, что он чувствует себя хорошо.
Церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей президентской администрации, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 19:46
Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме
За час мероприятия Байден около двух десятков раз отвлекался на кашель, неоднократно использовал носовой платок и положил в рот предмет, похожий на таблетку.
Несмотря на это, Байден оставался в тесном контакте и жал руки спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, главе американского минторга Джине Раймондо, сенатору Чаку Шумеру и другим гостям.
В понедельник Байден заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенного коронавируса.
Байден заболел коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на COVID. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к очной работе.
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
8 августа, 22:39В мире
"Успел покашлять на все". Американцев встревожило состояние Байдена
 
В миреНэнси ПелосиЧак ШумерСШАКоронавирус COVID-19Джо Байден
 
 
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