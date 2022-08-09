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Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме - РИА Новости, 09.08.2022
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Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме
Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме - РИА Новости, 09.08.2022
Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме
Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNBC... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:46
2022-08-09T19:46
в мире
чак шумер
нэнси пелоси
сша
джо байден
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNBC Television.Во вторник состоялась церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Она проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей президентской администрации, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.Лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер завершил вступительное слово и под аплодисменты пожал руку присутствующим на сцене: Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо и предпринимателю Джошуа Авиву, начиная с президента. Однако Байден протянул руку во второй раз на этот раз уже в пустоту. Простояв так какое-то время, глава Белого дома опустил ладонь как ни в чем не бывало.Это уже не первое курьезное рукопожатие 79-летнего американского президента. Также ранее он назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, перепутал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург.
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в мире, чак шумер, нэнси пелоси, сша, джо байден
19:46 09.08.2022
 
Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме

Президент США Байден протянул руку для рукопожатия пустому месту

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNBC Television.
Во вторник состоялась церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Она проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей президентской администрации, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.
Лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер завершил вступительное слово и под аплодисменты пожал руку присутствующим на сцене: Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо и предпринимателю Джошуа Авиву, начиная с президента. Однако Байден протянул руку во второй раз на этот раз уже в пустоту. Простояв так какое-то время, глава Белого дома опустил ладонь как ни в чем не бывало.
Это уже не первое курьезное рукопожатие 79-летнего американского президента. Также ранее он назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, перепутал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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В миреЧак ШумерНэнси ПелосиСШАДжо Байден
 
 
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