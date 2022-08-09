Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме
Президент США Байден протянул руку для рукопожатия пустому месту
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNBC Television.
Во вторник состоялась церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Она проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей президентской администрации, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.
Лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер завершил вступительное слово и под аплодисменты пожал руку присутствующим на сцене: Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо и предпринимателю Джошуа Авиву, начиная с президента. Однако Байден протянул руку во второй раз на этот раз уже в пустоту. Простояв так какое-то время, глава Белого дома опустил ладонь как ни в чем не бывало.
Это уже не первое курьезное рукопожатие 79-летнего американского президента. Также ранее он назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, перепутал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург.