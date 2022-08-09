https://ria.ru/20220809/bayden-1808430168.html

Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме

Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме - РИА Новости, 09.08.2022

Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме

Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNBC... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:46

2022-08-09T19:46

2022-08-09T19:46

в мире

чак шумер

нэнси пелоси

сша

джо байден

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNBC Television.Во вторник состоялась церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Она проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей президентской администрации, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.Лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер завершил вступительное слово и под аплодисменты пожал руку присутствующим на сцене: Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо и предпринимателю Джошуа Авиву, начиная с президента. Однако Байден протянул руку во второй раз на этот раз уже в пустоту. Простояв так какое-то время, глава Белого дома опустил ладонь как ни в чем не бывало.Это уже не первое курьезное рукопожатие 79-летнего американского президента. Также ранее он назвал президентом своего вице-президента Камалу Харрис, перепутал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург.

https://ria.ru/20220809/bayden-1808194923.html

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, чак шумер, нэнси пелоси, сша, джо байден