https://ria.ru/20220809/bayden-1808400476.html

Байден подписал закон о поддержке производителей полупроводников в США

Байден подписал закон о поддержке производителей полупроводников в США - РИА Новости, 09.08.2022

Байден подписал закон о поддержке производителей полупроводников в США

Президент США Джо Байден во вторник на мероприятии в Белом доме подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:33

2022-08-09T18:33

2022-08-09T18:33

технологии

сша

китай

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник на мероприятии в Белом доме подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.В ходе своего выступления Байден отметил, что на сегодняшний день США производят "0% современных полупроводниковых чипов" и полностью зависят от импорта, необходимого как в оборонной, так и в гражданской сферах.Законопроект предоставляет субсидии, налоговые льготы и иные меры поддержки и призван снизить зависимость США от иностранных поставщиков, а также усилить позиции страны в конкурентной борьбе с Китаем.

https://ria.ru/20220807/bayden-1807911287.html

сша

китай

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, сша, китай, джо байден