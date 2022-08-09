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Байден подписал закон о поддержке производителей полупроводников в США - РИА Новости, 09.08.2022
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Байден подписал закон о поддержке производителей полупроводников в США
Байден подписал закон о поддержке производителей полупроводников в США - РИА Новости, 09.08.2022
Байден подписал закон о поддержке производителей полупроводников в США
Президент США Джо Байден во вторник на мероприятии в Белом доме подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:33
2022-08-09T18:33
технологии
сша
китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник на мероприятии в Белом доме подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.В ходе своего выступления Байден отметил, что на сегодняшний день США производят "0% современных полупроводниковых чипов" и полностью зависят от импорта, необходимого как в оборонной, так и в гражданской сферах.Законопроект предоставляет субсидии, налоговые льготы и иные меры поддержки и призван снизить зависимость США от иностранных поставщиков, а также усилить позиции страны в конкурентной борьбе с Китаем.
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технологии, сша, китай, джо байден
18:33 09.08.2022
 
Байден подписал закон о поддержке производителей полупроводников в США

Байден подписал закон о поддержке американских производителей полупроводников

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник на мероприятии в Белом доме подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.
"Закон о чипах и науке обеспечит 52,7 миллиарда долларов для проведения в США исследований, разработок, производства и развития рабочих мест в сфере полупроводников", - говорится в материалах Белого дома.
В ходе своего выступления Байден отметил, что на сегодняшний день США производят "0% современных полупроводниковых чипов" и полностью зависят от импорта, необходимого как в оборонной, так и в гражданской сферах.
Законопроект предоставляет субсидии, налоговые льготы и иные меры поддержки и призван снизить зависимость США от иностранных поставщиков, а также усилить позиции страны в конкурентной борьбе с Китаем.
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