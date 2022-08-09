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В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 09.08.2022
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В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 09.08.2022
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила в Twitter недовольство из-за обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа и потребовала... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:38
2022-08-09T15:01
в мире
флорида
федеральное бюро расследований сша
сша
джо байден
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила в Twitter недовольство из-за обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа и потребовала импичмента действующего главы государства Джо Байдена.Похожей точкой зрения ранее поделился губернатор Флориды Рон Десантис. Он осудил действия американских спецслужб, назвав произошедшее с Трампом "очередной эскалацией при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима".Минувшей ночью экс-глава Белого дома заявил, что агенты ФБР обыскали его имение Мар-а-Лаго и взломали сейф. По его мнению, это было нападение "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года. Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что федералов, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома. По словам сына Трампа Эрика, обыск провели по поручению Национального управления архивов и документации, которое в феврале изъяло в поместье экс-президента несколько ящиков с бумагами, в том числе секретными.
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в мире, флорида, федеральное бюро расследований сша, сша, джо байден, дональд трамп
14:38 09.08.2022 (обновлено: 15:01 09.08.2022)
 
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену

Конгрессвумен Грин призвала объявить импичмент Байдену из-за обыска в имении Трампа

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила в Twitter недовольство из-за обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа и потребовала импичмента действующего главы государства Джо Байдена.
"Мы не оставим без ответа то, что сейчас происходит! Мы идем. <…> Импичмент Байдену!" — написала она.
Похожей точкой зрения ранее поделился губернатор Флориды Рон Десантис. Он осудил действия американских спецслужб, назвав произошедшее с Трампом "очередной эскалацией при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима".
Минувшей ночью экс-глава Белого дома заявил, что агенты ФБР обыскали его имение Мар-а-Лаго и взломали сейф. По его мнению, это было нападение "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года. Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что федералов, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома. По словам сына Трампа Эрика, обыск провели по поручению Национального управления архивов и документации, которое в феврале изъяло в поместье экс-президента несколько ящиков с бумагами, в том числе секретными.
Мужчина в маске с флагом США - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 14:36Сказано в эфире
Цинизм и предубеждение: политика США слепа на оба глаза
 
В миреФлоридаФедеральное бюро расследований СШАСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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