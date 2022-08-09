https://ria.ru/20220809/bayden-1808320959.html

В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену

В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 09.08.2022

В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила в Twitter недовольство из-за обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа и потребовала... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:38

2022-08-09T14:38

2022-08-09T15:01

в мире

флорида

федеральное бюро расследований сша

сша

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила в Twitter недовольство из-за обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа и потребовала импичмента действующего главы государства Джо Байдена.Похожей точкой зрения ранее поделился губернатор Флориды Рон Десантис. Он осудил действия американских спецслужб, назвав произошедшее с Трампом "очередной эскалацией при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима".Минувшей ночью экс-глава Белого дома заявил, что агенты ФБР обыскали его имение Мар-а-Лаго и взломали сейф. По его мнению, это было нападение "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года. Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что федералов, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома. По словам сына Трампа Эрика, обыск провели по поручению Национального управления архивов и документации, которое в феврале изъяло в поместье экс-президента несколько ящиков с бумагами, в том числе секретными.

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/ssha-1808319306.html

флорида

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, флорида, федеральное бюро расследований сша, сша, джо байден, дональд трамп