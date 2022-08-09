14:38 09.08.2022 (обновлено: 15:01 09.08.2022)
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Конгрессвумен Грин призвала объявить импичмент Байдену из-за обыска в имении Трампа
© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила в Twitter недовольство из-за обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа и потребовала импичмента действующего главы государства Джо Байдена.
"Мы не оставим без ответа то, что сейчас происходит! Мы идем. <…> Импичмент Байдену!" — написала она.
Похожей точкой зрения ранее поделился губернатор Флориды Рон Десантис. Он осудил действия американских спецслужб, назвав произошедшее с Трампом "очередной эскалацией при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима".
Минувшей ночью экс-глава Белого дома заявил, что агенты ФБР обыскали его имение Мар-а-Лаго и взломали сейф. По его мнению, это было нападение "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года. Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что федералов, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома. По словам сына Трампа Эрика, обыск провели по поручению Национального управления архивов и документации, которое в феврале изъяло в поместье экс-президента несколько ящиков с бумагами, в том числе секретными.