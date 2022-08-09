https://ria.ru/20220809/bashkiriya-1808453240.html

В Башкирии будут судить супругов, убивших ребенка в 2001 году

В Башкирии будут судить супругов, убивших ребенка в 2001 году - РИА Новости, 09.08.2022

В Башкирии будут судить супругов, убивших ребенка в 2001 году

Супругов, убивших 11-летнего мальчика в 2001 году, будут судить в Башкирии, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:45

2022-08-09T21:45

2022-08-09T21:45

происшествия

жилье

сибай

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Супругов, убивших 11-летнего мальчика в 2001 году, будут судить в Башкирии, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что в июле 2001 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение об исчезновении 11-летнего мальчика в Сибае, который уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки и пропал без вести. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако местонахождение ребенка и обстоятельства его исчезновения установить не удалось."В 2021-2022 годах следователи изучили материалы, провели экспертные исследования и установили, что ребенок был убит матерью, ее сожитель склонил женщину к этому. Обвиняемая уехала с мальчиком на велосипеде в лесной массив, где задушила его. После этого она закопала тело", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220524/izbienie-1790478446.html

сибай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, сибай