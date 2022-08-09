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В Башкирии будут судить супругов, убивших ребенка в 2001 году - РИА Новости, 09.08.2022
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В Башкирии будут судить супругов, убивших ребенка в 2001 году
В Башкирии будут судить супругов, убивших ребенка в 2001 году - РИА Новости, 09.08.2022
В Башкирии будут судить супругов, убивших ребенка в 2001 году
Супругов, убивших 11-летнего мальчика в 2001 году, будут судить в Башкирии, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:45
2022-08-09T21:45
происшествия
жилье
сибай
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Супругов, убивших 11-летнего мальчика в 2001 году, будут судить в Башкирии, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что в июле 2001 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение об исчезновении 11-летнего мальчика в Сибае, который уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки и пропал без вести. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако местонахождение ребенка и обстоятельства его исчезновения установить не удалось."В 2021-2022 годах следователи изучили материалы, провели экспертные исследования и установили, что ребенок был убит матерью, ее сожитель склонил женщину к этому. Обвиняемая уехала с мальчиком на велосипеде в лесной массив, где задушила его. После этого она закопала тело", - добавляется в сообщении.
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происшествия, жилье, сибай
21:45 09.08.2022
 
В Башкирии будут судить супругов, убивших ребенка в 2001 году

В Башкирии супругов будут судить за убийство ребенка, пропавшего более 20 лет назад

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Супругов, убивших 11-летнего мальчика в 2001 году, будут судить в Башкирии, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В СУ СК России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении супругов из Уфы. Они обвиняются в убийстве малолетнего, подстрекательстве и пособничестве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле 2001 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение об исчезновении 11-летнего мальчика в Сибае, который уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки и пропал без вести. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако местонахождение ребенка и обстоятельства его исчезновения установить не удалось.
"В 2021-2022 годах следователи изучили материалы, провели экспертные исследования и установили, что ребенок был убит матерью, ее сожитель склонил женщину к этому. Обвиняемая уехала с мальчиком на велосипеде в лесной массив, где задушила его. После этого она закопала тело", - добавляется в сообщении.
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