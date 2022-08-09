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"АвтоВАЗ" возобновил продажи автомобилей с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 09.08.2022
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"АвтоВАЗ" возобновил продажи автомобилей с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"
"АвтоВАЗ" возобновил продажи автомобилей с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 09.08.2022
"АвтоВАЗ" возобновил продажи автомобилей с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"
"АвтоВАЗ" возобновил продажи автомобилей Lada Granta и Lada Niva Legend с системой экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", говорится в сообщении компании. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:11
2022-08-09T12:13
авто
россия
автоваз
эра-глонасс
lada vesta
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил продажи автомобилей Lada Granta и Lada Niva Legend с системой экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", говорится в сообщении компании."Lada возобновляет продажи автомобилей, оснащенных системой экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС". С 1 августа этим устройством комплектуются все модели семейств Lada Granta и Lada Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года", - отметил автопроизводитель.В "АвтоВАЗе" также уточнили, что в версиях Lada Granta и Niva Legend 2022 модельного года система "ЭРА-ГЛОНАСС" обладает механической системой активации – в случае дорожного инцидента вызов диспетчерской службы осуществляется ручным нажатием кнопки, расположенной в потолочном блоке. Вызов происходит по каналам сотовой связи, при этом "ЭРА-ГЛОНАСС" работает даже в случае отключения основного электропитания автомобиля."Одной из приоритетных задач для Lada является повышение безопасности автомобилей, поэтому мы сумели в кратчайшие сроки вернуть систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на семейство Granta и Niva", - прокомментировал вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин, слова которого приводятся в пресс-релизе.В сентябре Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрешила автопроизводителям не устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобили, которые производятся в РФ и на территории других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение впоследствии продлевалось: действовало до конца июня 2022 и было связано с дефицитом полупроводников, который привел к нехватке компонентов для производства систем. Согласно документу, все автомобили должны быть дооснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС" до конца текущего года.
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авто, россия, автоваз, эра-глонасс, lada vesta, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
12:11 09.08.2022 (обновлено: 12:13 09.08.2022)
 
"АвтоВАЗ" возобновил продажи автомобилей с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Granta и Lada Niva Legend с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

© РИА Новости / Семен Апасов / Перейти в фотобанкУстановка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в автомобиль
Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Семен Апасов
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Установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил продажи автомобилей Lada Granta и Lada Niva Legend с системой экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", говорится в сообщении компании.
"Lada возобновляет продажи автомобилей, оснащенных системой экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС". С 1 августа этим устройством комплектуются все модели семейств Lada Granta и Lada Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года", - отметил автопроизводитель.
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В "АвтоВАЗе" также уточнили, что в версиях Lada Granta и Niva Legend 2022 модельного года система "ЭРА-ГЛОНАСС" обладает механической системой активации – в случае дорожного инцидента вызов диспетчерской службы осуществляется ручным нажатием кнопки, расположенной в потолочном блоке. Вызов происходит по каналам сотовой связи, при этом "ЭРА-ГЛОНАСС" работает даже в случае отключения основного электропитания автомобиля.
"Одной из приоритетных задач для Lada является повышение безопасности автомобилей, поэтому мы сумели в кратчайшие сроки вернуть систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на семейство Granta и Niva", - прокомментировал вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В сентябре Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрешила автопроизводителям не устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобили, которые производятся в РФ и на территории других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение впоследствии продлевалось: действовало до конца июня 2022 и было связано с дефицитом полупроводников, который привел к нехватке компонентов для производства систем. Согласно документу, все автомобили должны быть дооснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС" до конца текущего года.
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АвтоРоссияАвтоВАЗЭРА-ГЛОНАССLada VestaЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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