https://ria.ru/20220809/arest-1808407700.html

Суд арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи Мельника

Суд арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи Мельника - РИА Новости, 09.08.2022

Суд арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи Мельника

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника по делу о злоупотреблении полномочиями при... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:57

2022-08-09T18:57

2022-08-09T19:02

россия

москва

лефортовский суд г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/36/991713643_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_1e0d78577ac92386996db1e59dd7c594.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Лефортовского районного суда г.Москвы от 9 августа 2022 года в отношении Мельника Евгения Николаевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 23 суток, до 2 октября 2022 года", - рассказал собеседник агентства.По вышеуказанной статье УК мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.РКСС была создана в 2007 году и изначально занималась вопросами экспорта российских решений в сфере кибербезопасности. Позднее она занималась и обеспечением кибербезопасности по стране. В последние годы о деятельности корпорации известно мало.

https://ria.ru/20220805/gosizmena-1807564814.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, лефортовский суд г. москвы