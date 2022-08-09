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Суд арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи Мельника - РИА Новости, 09.08.2022
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Суд арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи Мельника
Суд арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи Мельника - РИА Новости, 09.08.2022
Суд арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи Мельника
Лефортовский суд Москвы арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника по делу о злоупотреблении полномочиями при... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:57
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россия
москва
лефортовский суд г. москвы
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Лефортовского районного суда г.Москвы от 9 августа 2022 года в отношении Мельника Евгения Николаевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 23 суток, до 2 октября 2022 года", - рассказал собеседник агентства.По вышеуказанной статье УК мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.РКСС была создана в 2007 году и изначально занималась вопросами экспорта российских решений в сфере кибербезопасности. Позднее она занималась и обеспечением кибербезопасности по стране. В последние годы о деятельности корпорации известно мало.
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россия, москва, лефортовский суд г. москвы
18:57 09.08.2022 (обновлено: 19:02 09.08.2022)
 
Суд арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи Мельника

Лефортовский суд арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи Мельника

© Фото : предоставлено пресс-службой РКССЕвгений Мельник
Евгений Мельник - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой РКСС
Евгений Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Лефортовского районного суда г.Москвы от 9 августа 2022 года в отношении Мельника Евгения Николаевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 23 суток, до 2 октября 2022 года", - рассказал собеседник агентства.
По вышеуказанной статье УК мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
РКСС была создана в 2007 году и изначально занималась вопросами экспорта российских решений в сфере кибербезопасности. Позднее она занималась и обеспечением кибербезопасности по стране. В последние годы о деятельности корпорации известно мало.
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