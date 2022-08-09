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Басманный суд продлил арест Владимиру Кара-Мурзе* - РИА Новости, 09.08.2022
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Басманный суд продлил арест Владимиру Кара-Мурзе*
Басманный суд продлил арест Владимиру Кара-Мурзе* - РИА Новости, 09.08.2022
Басманный суд продлил арест Владимиру Кара-Мурзе*
Басманный суд Москвы во вторник продлил арест до октября политику Владимиру Кара-Мурзе* (признан физлицом-иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:58
2022-08-09T17:58
россия
москва
происшествия
аризона
вооруженные силы рф
владимир кара-мурза
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил арест до октября политику Владимиру Кара-Мурзе* (признан физлицом-иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд продлил срок содержания под стражей Кара-Мурзе* до 12 октября",-сказала собеседница агентства.Заседание началось с задержкой на полтора часа из-за поступившего в суд сообщения о минировании. Сотрудников и посетителей эвакуировали на улицу, тем временем полицейский с овчаркой осмотрел помещения, после этого суд возобновил работу.В ходе заседания следователь зачитал свое ходатайство о продлении ареста Кара-Мурзе* до 12 октября, а затем попросил рассмотреть его в закрытом заседании, так как "будут оглашены тайные сведения о ходе судебного следствия".Прокурор поддержал его, фигурант и его защита были против, но суд в итоге встал на сторону обвинения.По версии следствия, Кара-Мурза*, выступая 15 марта в Палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине.В середине июля в отношении политика было возбуждено второе уголовное дело. На этот раз – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
https://ria.ru/20220424/arest-1785155090.html
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россия, москва, происшествия, аризона, вооруженные силы рф, владимир кара-мурза
17:58 09.08.2022
 
Басманный суд продлил арест Владимиру Кара-Мурзе*

Басманный суд продлил арест политику Владимиру Кара-Мурзе* до октября

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил арест до октября политику Владимиру Кара-Мурзе* (признан физлицом-иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд продлил срок содержания под стражей Кара-Мурзе* до 12 октября",-сказала собеседница агентства.
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Заседание началось с задержкой на полтора часа из-за поступившего в суд сообщения о минировании. Сотрудников и посетителей эвакуировали на улицу, тем временем полицейский с овчаркой осмотрел помещения, после этого суд возобновил работу.
В ходе заседания следователь зачитал свое ходатайство о продлении ареста Кара-Мурзе* до 12 октября, а затем попросил рассмотреть его в закрытом заседании, так как "будут оглашены тайные сведения о ходе судебного следствия".
Прокурор поддержал его, фигурант и его защита были против, но суд в итоге встал на сторону обвинения.
По версии следствия, Кара-Мурза*, выступая 15 марта в Палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине.
В середине июля в отношении политика было возбуждено второе уголовное дело. На этот раз – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
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