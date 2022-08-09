https://ria.ru/20220809/arest-1808384964.html

Басманный суд продлил арест Владимиру Кара-Мурзе*

Басманный суд продлил арест Владимиру Кара-Мурзе* - РИА Новости, 09.08.2022

Басманный суд продлил арест Владимиру Кара-Мурзе*

Басманный суд Москвы во вторник продлил арест до октября политику Владимиру Кара-Мурзе* (признан физлицом-иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:58

2022-08-09T17:58

2022-08-09T17:58

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аризона

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил арест до октября политику Владимиру Кара-Мурзе* (признан физлицом-иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд продлил срок содержания под стражей Кара-Мурзе* до 12 октября",-сказала собеседница агентства.Заседание началось с задержкой на полтора часа из-за поступившего в суд сообщения о минировании. Сотрудников и посетителей эвакуировали на улицу, тем временем полицейский с овчаркой осмотрел помещения, после этого суд возобновил работу.В ходе заседания следователь зачитал свое ходатайство о продлении ареста Кара-Мурзе* до 12 октября, а затем попросил рассмотреть его в закрытом заседании, так как "будут оглашены тайные сведения о ходе судебного следствия".Прокурор поддержал его, фигурант и его защита были против, но суд в итоге встал на сторону обвинения.По версии следствия, Кара-Мурза*, выступая 15 марта в Палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине.В середине июля в отношении политика было возбуждено второе уголовное дело. На этот раз – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента

https://ria.ru/20220424/arest-1785155090.html

https://ria.ru/20220422/kara-murza-1784885824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, аризона, вооруженные силы рф, владимир кара-мурза