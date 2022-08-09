https://ria.ru/20220809/arest-1808316319.html
На Украине арестовали имущество связанной с Россией компании
На Украине арестовали имущество связанной с Россией компании - РИА Новости, 09.08.2022
На Украине арестовали имущество связанной с Россией компании
Бюро экономической безопасности Украины заявило об аресте корпоративных прав на 62,3 миллиона долларов и 35 объектов недвижимости предприятия, связанного с... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:28
2022-08-09T14:28
2022-08-09T14:28
экономика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины заявило об аресте корпоративных прав на 62,3 миллиона долларов и 35 объектов недвижимости предприятия, связанного с российской нефтяной компанией."Арестованы корпоративные права на 2,3 миллиарда гривен (62,3 миллиона долларов – ред.) и 35 объектов недвижимости предприятия, которое связано с РФ", - говорится в сообщении на сайте бюро.По данным ведомства, предприятие в течение пяти лет уклонялось от уплаты налогов на сумму, превышающую 81,2 миллиона долларов. Кроме того, должностные лица компании "противоправно перечислили в пользу юридического лица, подконтрольного российской нефтяной компании", более 135,4 миллиона долларов.
https://ria.ru/20220809/ukraina-1808312323.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4a59464580ea56ba2a4ab5014a5266c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия
На Украине арестовали имущество связанной с Россией компании
На Украине арестовали корпоративные права и недвижимость связанной с Россией компании