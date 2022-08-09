https://ria.ru/20220809/arest-1808316319.html

На Украине арестовали имущество связанной с Россией компании

На Украине арестовали имущество связанной с Россией компании - РИА Новости, 09.08.2022

На Украине арестовали имущество связанной с Россией компании

Бюро экономической безопасности Украины заявило об аресте корпоративных прав на 62,3 миллиона долларов и 35 объектов недвижимости предприятия, связанного с... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:28

2022-08-09T14:28

2022-08-09T14:28

экономика

украина

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины заявило об аресте корпоративных прав на 62,3 миллиона долларов и 35 объектов недвижимости предприятия, связанного с российской нефтяной компанией."Арестованы корпоративные права на 2,3 миллиарда гривен (62,3 миллиона долларов – ред.) и 35 объектов недвижимости предприятия, которое связано с РФ", - говорится в сообщении на сайте бюро.По данным ведомства, предприятие в течение пяти лет уклонялось от уплаты налогов на сумму, превышающую 81,2 миллиона долларов. Кроме того, должностные лица компании "противоправно перечислили в пользу юридического лица, подконтрольного российской нефтяной компании", более 135,4 миллиона долларов.

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808312323.html

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экономика, украина, россия