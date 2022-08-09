Рейтинг@Mail.ru
Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/antares-1808193617.html
Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России
Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России - РИА Новости, 09.08.2022
Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России
Американская компания Northrop Grumman объявила о партнерстве со стартапом Firefly Aerospace для разработки "полностью отечественной" версии ракеты-носителя... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T00:51
2022-08-09T00:51
в мире
northrop grumman
cygnus
южмаш
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/31/1563953193_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_8235e5ff3fb05522e479ad681b450e64.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Американская компания Northrop Grumman объявила о партнерстве со стартапом Firefly Aerospace для разработки "полностью отечественной" версии ракеты-носителя Antares — без участия украинских субподрядчиков и российских поставщиков."Мы разработаем полностью отечественную версию нашей ракеты Antares, Antares-330, для коммерческих услуг Cygnus по снабжению космической станции", — заявил вице-президент Northrop Grumman Скотт Лер в пресс-релизе компании.Сейчас ракета-носитель Antares использует российские двигатели Р-181, а сборкой ее первой ступени занимается украинский "Южмаш".
https://ria.ru/20220303/postavki-1776235132.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/31/1563953193_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_e3e022b48b9d8702fd60dd0a5ef6c78c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, northrop grumman, cygnus, южмаш, сша, россия
00:51 09.08.2022
 
Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России

Американская Northrop намерена разработать версию ракеты Antares без двигателей из России

© NASA / Bill IngallsАмериканская ракета-носитель Antares
Американская ракета-носитель Antares - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© NASA / Bill Ingalls
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Американская компания Northrop Grumman объявила о партнерстве со стартапом Firefly Aerospace для разработки "полностью отечественной" версии ракеты-носителя Antares — без участия украинских субподрядчиков и российских поставщиков.
"Мы разработаем полностью отечественную версию нашей ракеты Antares, Antares-330, для коммерческих услуг Cygnus по снабжению космической станции", — заявил вице-президент Northrop Grumman Скотт Лер в пресс-релизе компании.
Сейчас ракета-носитель Antares использует российские двигатели Р-181, а сборкой ее первой ступени занимается украинский "Южмаш".
Ракетные двигатели РД-180 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:08Наука
Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США
 
В миреNorthrop GrummanCygnusЮжмашСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала