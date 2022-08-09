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Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России
Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России - РИА Новости, 09.08.2022
Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России
Американская компания Northrop Grumman объявила о партнерстве со стартапом Firefly Aerospace для разработки "полностью отечественной" версии ракеты-носителя... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T00:51
2022-08-09T00:51
2022-08-09T00:51
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Американская компания Northrop Grumman объявила о партнерстве со стартапом Firefly Aerospace для разработки "полностью отечественной" версии ракеты-носителя Antares — без участия украинских субподрядчиков и российских поставщиков."Мы разработаем полностью отечественную версию нашей ракеты Antares, Antares-330, для коммерческих услуг Cygnus по снабжению космической станции", — заявил вице-президент Northrop Grumman Скотт Лер в пресс-релизе компании.Сейчас ракета-носитель Antares использует российские двигатели Р-181, а сборкой ее первой ступени занимается украинский "Южмаш".
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в мире, northrop grumman, cygnus, южмаш, сша, россия
Northrop намерена разработать ракету Antares без двигателей из России
Американская Northrop намерена разработать версию ракеты Antares без двигателей из России