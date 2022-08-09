https://ria.ru/20220809/aes-1808409392.html

Киев снова призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС

Киев снова призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС - РИА Новости, 09.08.2022

Киев снова призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС

Дипломат постпредства Украины при ООН Анатолий Зленко, выступая в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), призвал... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:03

2022-08-09T19:03

2022-08-09T19:03

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ООН, 9 авг – РИА Новости. Дипломат постпредства Украины при ООН Анатолий Зленко, выступая в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), призвал международное сообщество установить бесполетную зону над украинскими АЭС.Неделей ранее с такой же просьбой на Обзорной конференции ДНЯО выступал замглавы МИД Украины Николай Точицкий."Мы вновь обращаемся к международному сообществу с призывом закрыть небо над АЭС Украины и предоставить системы ПВО", - сказал Зленко.Ранее Украина уже призывала закрыть небо над всей территорией страны, Латвия обращалась в ООН с просьбой закрыть небо над украинскими АЭС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220809/aes-1808300820.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, мид украины, оон