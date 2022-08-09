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Киев снова призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС - РИА Новости, 09.08.2022
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Киев снова призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС
Киев снова призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС - РИА Новости, 09.08.2022
Киев снова призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС
Дипломат постпредства Украины при ООН Анатолий Зленко, выступая в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), призвал... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:03
2022-08-09T19:03
в мире
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ООН, 9 авг – РИА Новости. Дипломат постпредства Украины при ООН Анатолий Зленко, выступая в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), призвал международное сообщество установить бесполетную зону над украинскими АЭС.Неделей ранее с такой же просьбой на Обзорной конференции ДНЯО выступал замглавы МИД Украины Николай Точицкий."Мы вновь обращаемся к международному сообществу с призывом закрыть небо над АЭС Украины и предоставить системы ПВО", - сказал Зленко.Ранее Украина уже призывала закрыть небо над всей территорией страны, Латвия обращалась в ООН с просьбой закрыть небо над украинскими АЭС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220809/aes-1808300820.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, мид украины, оон
19:03 09.08.2022
 
Киев снова призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС

Дипломат постпредства Зленко призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 9 авг – РИА Новости. Дипломат постпредства Украины при ООН Анатолий Зленко, выступая в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), призвал международное сообщество установить бесполетную зону над украинскими АЭС.
Неделей ранее с такой же просьбой на Обзорной конференции ДНЯО выступал замглавы МИД Украины Николай Точицкий.
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 13:41Специальная военная операция на Украине
Зюганов призвал МАГАТЭ и ООН принять меры после обстрела Запорожской АЭС
"Мы вновь обращаемся к международному сообществу с призывом закрыть небо над АЭС Украины и предоставить системы ПВО", - сказал Зленко.
Ранее Украина уже призывала закрыть небо над всей территорией страны, Латвия обращалась в ООН с просьбой закрыть небо над украинскими АЭС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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