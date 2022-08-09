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Запорожская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Запорожская АЭС работает в штатном режиме
Запорожская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 09.08.2022
Запорожская АЭС работает в штатном режиме
Запорожская АЭС работает сейчас в штатном режиме, поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:50
2022-08-09T10:59
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
запорожская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС работает сейчас в штатном режиме, поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Сейчас восстановили линии электропередач, восстановили подстанцию, которая была повреждена. Блоки находятся в безопасности, станция работает в штатном режиме", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Я знаю, что военные поставили вопрос на еще больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции", - добавил глава администрации.
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запорожская аэс, запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:50 09.08.2022 (обновлено: 10:59 09.08.2022)
 
Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Глава Запорожской ВГА Балицкий сообщил, что АЭС работает в штатном режиме

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС работает сейчас в штатном режиме, поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Сейчас восстановили линии электропередач, восстановили подстанцию, которая была повреждена. Блоки находятся в безопасности, станция работает в штатном режиме", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Я знаю, что военные поставили вопрос на еще больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции", - добавил глава администрации.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 04:03
В Минобороны предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЗапорожская областьВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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