https://ria.ru/20220809/aes-1808234037.html

Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Запорожская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 09.08.2022

Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Запорожская АЭС работает сейчас в штатном режиме, поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:50

2022-08-09T10:50

2022-08-09T10:59

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС работает сейчас в штатном режиме, поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Сейчас восстановили линии электропередач, восстановили подстанцию, которая была повреждена. Блоки находятся в безопасности, станция работает в штатном режиме", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Я знаю, что военные поставили вопрос на еще больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции", - добавил глава администрации.

https://ria.ru/20220809/katastrofa-1808199890.html

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Кирилл Волков

запорожская аэс, запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр