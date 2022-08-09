https://ria.ru/20220809/aes-1808234037.html
Запорожская АЭС работает в штатном режиме
Запорожская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 09.08.2022
Запорожская АЭС работает в штатном режиме
Запорожская АЭС работает сейчас в штатном режиме, поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:50
2022-08-09T10:50
2022-08-09T10:59
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
запорожская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782258991_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_11019fe5a4f8f4d69d4e8fd7b684b061.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС работает сейчас в штатном режиме, поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Сейчас восстановили линии электропередач, восстановили подстанцию, которая была повреждена. Блоки находятся в безопасности, станция работает в штатном режиме", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Я знаю, что военные поставили вопрос на еще больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции", - добавил глава администрации.
https://ria.ru/20220809/katastrofa-1808199890.html
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782258991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbc7561d5b17bd064ca3722ef5ba7f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:50 09.08.2022 (обновлено: 10:59 09.08.2022)
Запорожская АЭС работает в штатном режиме
Глава Запорожской ВГА Балицкий сообщил, что АЭС работает в штатном режиме