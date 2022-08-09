https://ria.ru/20220809/aeroport-1808210931.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 09.08.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа, сообщает Росавиация. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:04
2022-08-09T09:04
2022-08-09T09:04
россия
анапа
белгород
общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20220805/egipet-1807391361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анапа, белгород, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила до 17 августа режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России