https://ria.ru/20220809/aeroport-1808210931.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 09.08.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа, сообщает Росавиация. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:04

2022-08-09T09:04

2022-08-09T09:04

россия

анапа

белгород

общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.

https://ria.ru/20220805/egipet-1807391361.html

россия

анапа

белгород

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, анапа, белгород, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)