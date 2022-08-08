https://ria.ru/20220808/znaki-1808184696.html

На Кубани запустили комплекс по изготовлению дорожных знаков

На Кубани запустили комплекс по изготовлению дорожных знаков - РИА Новости, 08.08.2022

На Кубани запустили комплекс по изготовлению дорожных знаков

На Кубани запустили новый комплекс по изготовлению дорожных знаков, он позволит удвоить объем выпускаемой продукции и закрыть потребность дорожной отрасли... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:33

2022-08-08T22:33

2022-08-08T22:33

краснодарский край

экономика

технологии

успенский район

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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. На Кубани запустили новый комплекс по изготовлению дорожных знаков, он позволит удвоить объем выпускаемой продукции и закрыть потребность дорожной отрасли региона, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По словам главы края, речь идет о развитии завода-участника нацпроекта "Производительность труда".Уточняется, что новый двухэтажный комплекс запустил завод металлоконструкций в Успенском районе. Ежегодная мощность цеха составит около 140 тысяч типовых знаков и 5 тысяч – индивидуального проектирования."В металлургии и металлообработке заняты свыше 20 тысяч жителей края. Для нас – это одна из приоритетных отраслей, на долю которой в общем объеме промпроизводства приходится более 40%. До конца года предприятие планирует освоить новое направление. При краевой господдержке завод уже закупил новое оборудование по производству поликарбоната для шумозащитных экранов. Они позволяют снизить шум от проезжающего транспорта", - добавил губернатор.По его словам, переход на современные решения поможет эффективнее реализовывать нацпроект "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20220725/kuban-1804875244.html

успенский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, успенский район