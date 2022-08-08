21:33 08.08.2022 (обновлено: 22:39 08.08.2022)
В Ливане покупатель отказался от украинского зерна
Украина заявила об отказе заказчика в Ливане от зерна с сухогруза Razoni из-за просрочки
Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости. Посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе Razoni. Об этом дипломатическое представительство написало в Twitter.
"Окончательный покупатель в Ливане отказался от груза в связи с просрочкой условий доставки (более чем пять месяцев. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.
Накануне министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что сухогруз Razoni с 26 тоннами кукурузы на борту изменил маршрут и, вероятно, ожидал указаний о новом пункте назначения.
Ранее в понедельник Министерство инфраструктуры Украины информировало, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в инициативе по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра.
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