https://ria.ru/20220808/zerno-1808178297.html

В Ливане покупатель отказался от украинского зерна

В Ливане покупатель отказался от украинского зерна - РИА Новости, 08.08.2022

В Ливане покупатель отказался от украинского зерна

Посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе Razoni. Об этом дипломатическое представительство написало РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:33

2022-08-08T21:33

2022-08-08T22:39

ливан

украина

одесса

оон

в мире

министерство инфраструктуры украины

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_0:67:992:625_1920x0_80_0_0_1f9bc0db42e621c02e1a149372ffd62c.jpg

БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости. Посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе Razoni. Об этом дипломатическое представительство написало в Twitter."Окончательный покупатель в Ливане отказался от груза в связи с просрочкой условий доставки (более чем пять месяцев. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.Накануне министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что сухогруз Razoni с 26 тоннами кукурузы на борту изменил маршрут и, вероятно, ожидал указаний о новом пункте назначения.Ранее в понедельник Министерство инфраструктуры Украины информировало, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в инициативе по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра.

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808116871.html

https://ria.ru/20220803/zerno-1807084178.html

https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html

ливан

украина

одесса

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, украина, одесса, оон, в мире, министерство инфраструктуры украины, турция, россия