https://ria.ru/20220808/zerno-1807931282.html

Четыре сухогруза с украинским зерном пройдут досмотр в Стамбуле во вторник

Четыре сухогруза с украинским зерном пройдут досмотр в Стамбуле во вторник - РИА Новости, 08.08.2022

Четыре сухогруза с украинским зерном пройдут досмотр в Стамбуле во вторник

Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией, покинувших ранее украинские порты и направляющихся в Стамбул, достигнут Турции в понедельник вечером, а во... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:33

2022-08-08T08:33

2022-08-08T08:33

экономика

стамбул

украина

минобороны турции

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CТАМБУЛ, 8 авг – РИА Новости. Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией, покинувших ранее украинские порты и направляющихся в Стамбул, достигнут Турции в понедельник вечером, а во вторник будет проведен досмотр, сообщило минобороны Турции."Четыре корабля, отправившиеся вчера и продолжившие путь в Стамбул, сегодня вечером встанут на якорь в Стамбуле и завтра будут досмотрены", - пишет военное ведомство в Twitter.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220807/zerno-1807867554.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, стамбул, украина, минобороны турции