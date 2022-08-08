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Четыре сухогруза с украинским зерном пройдут досмотр в Стамбуле во вторник - РИА Новости, 08.08.2022
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Четыре сухогруза с украинским зерном пройдут досмотр в Стамбуле во вторник
Четыре сухогруза с украинским зерном пройдут досмотр в Стамбуле во вторник - РИА Новости, 08.08.2022
Четыре сухогруза с украинским зерном пройдут досмотр в Стамбуле во вторник
Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией, покинувших ранее украинские порты и направляющихся в Стамбул, достигнут Турции в понедельник вечером, а во... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:33
2022-08-08T08:33
экономика
стамбул
украина
минобороны турции
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CТАМБУЛ, 8 авг – РИА Новости. Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией, покинувших ранее украинские порты и направляющихся в Стамбул, достигнут Турции в понедельник вечером, а во вторник будет проведен досмотр, сообщило минобороны Турции."Четыре корабля, отправившиеся вчера и продолжившие путь в Стамбул, сегодня вечером встанут на якорь в Стамбуле и завтра будут досмотрены", - пишет военное ведомство в Twitter.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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экономика, стамбул, украина, минобороны турции
08:33 08.08.2022
 
Четыре сухогруза с украинским зерном пройдут досмотр в Стамбуле во вторник

Минобороны Турции: четыре сухогруза с украинским зерном досмотрят в Стамбуле во вторник

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с украинским зерном
Сухогруз Navi-Star с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с украинским зерном. Архивное фото
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CТАМБУЛ, 8 авг – РИА Новости. Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией, покинувших ранее украинские порты и направляющихся в Стамбул, достигнут Турции в понедельник вечером, а во вторник будет проведен досмотр, сообщило минобороны Турции.
"Четыре корабля, отправившиеся вчера и продолжившие путь в Стамбул, сегодня вечером встанут на якорь в Стамбуле и завтра будут досмотрены", - пишет военное ведомство в Twitter.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Сухогруз Razoni с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 16:40
Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс
 
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