https://ria.ru/20220808/zerno-1807929974.html

Два сухогруза с зерном вышли из украинских портов, заявили в Турции

Два сухогруза с зерном вышли из украинских портов, заявили в Турции - РИА Новости, 08.08.2022

Два сухогруза с зерном вышли из украинских портов, заявили в Турции

Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией вышли из портов на Черном море, сообщило Министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:16

2022-08-08T08:16

2022-08-08T08:52

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СТАМБУЛ, 8 авг — РИА Новости. Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией вышли из портов на Черном море, сообщило Министерство национальной обороны Турции.Все выходящие в море суда с зерном проходят по гуманитарному коридору и направляются в Стамбул, где их инспектируют сотрудники координационного центра.Как заявлял министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, власти планируют ежемесячно задействовать около 100 судов в рамках выполнения договоренностей о безопасном вывозе зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного.Поставки украинской сельхозпродукции морем стали возможны после того, как представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220805/zerno-1807539056.html

https://ria.ru/20220807/zerno-1807867554.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, украина, минобороны турции