08:16 08.08.2022 (обновлено: 08:52 08.08.2022)
Два сухогруза с зерном вышли из украинских портов, заявили в Турции
Минобороны Турции: два сухогруза с кукурузой и соей вышли из портов "Южный" и "Черноморск"
© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкКоординационный центр Россия — Турция — Украина — ООН по транспортировке зерна с Украины в Университете Министерства обороны Турции в Стамбуле
СТАМБУЛ, 8 авг — РИА Новости. Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией вышли из портов на Черном море, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
"В рамках работы Совместного координационного центра продолжаются отгрузки зерна из украинских портов. Этим утром из украинского порта "Южный" вышло судно SACURA, которое везет 11 тысяч тонн сои. Из "Черноморска" вышло судно ARIZONA с 48 458 тоннами кукурузы и движется в Искендерун", — сообщило военное ведомство в Twitter.
Все выходящие в море суда с зерном проходят по гуманитарному коридору и направляются в Стамбул, где их инспектируют сотрудники координационного центра.
Как заявлял министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, власти планируют ежемесячно задействовать около 100 судов в рамках выполнения договоренностей о безопасном вывозе зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного.
Поставки украинской сельхозпродукции морем стали возможны после того, как представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
Вчера, 16:40Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс