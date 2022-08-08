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"Утянет нас на дно". Британцы возмутились ложью Зеленского об обстреле ЗАЭС - РИА Новости, 08.08.2022
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"Утянет нас на дно". Британцы возмутились ложью Зеленского об обстреле ЗАЭС
"Утянет нас на дно". Британцы возмутились ложью Зеленского об обстреле ЗАЭС - РИА Новости, 08.08.2022
"Утянет нас на дно". Британцы возмутились ложью Зеленского об обстреле ЗАЭС
Читатели британской Daily Mail раскритиковали материал издания и президента Украины Владимира Зеленского за обвинения России в обстрелах Запорожской АЭС... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:20
2022-08-08T18:44
в мире
россия
херсонская область
запорожская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail раскритиковали материал издания и президента Украины Владимира Зеленского за обвинения России в обстрелах Запорожской АЭС. "Хватит врать. Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты — украинские", — написал Hurbat Grabtor. "Это украинцы ведут огонь по АЭС. Надо прекратить поставки оружия, передачу денег и разведывательной информации Зеленскому", — заявил Susan Green. "Еще санкции? Этот шутник действительно пытается утянуть с собой на дно весь мир", — отметил Limes. "Приятно видеть, что уже далеко не все верят в это дерьмо", — добавил Able_Archer_44. "АЭС под контролем России, и тем не менее русские бьют по ней ракетами. Мы должны верить, что русские сами себя обстреливают?" — резюмировали читатели. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обстреле Запорожской АЭС.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Обстрелы участились с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Полную версию материала читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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в мире, россия, херсонская область , запорожская область, владимир зеленский
17:20 08.08.2022 (обновлено: 18:44 08.08.2022)
 
"Утянет нас на дно". Британцы возмутились ложью Зеленского об обстреле ЗАЭС

Читатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстреле Запорожской АЭС

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail раскритиковали материал издания и президента Украины Владимира Зеленского за обвинения России в обстрелах Запорожской АЭС.

"Хватит врать. Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты — украинские", — написал Hurbat Grabtor.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 13:09
На Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ произошел скачок напряжения
"Это украинцы ведут огонь по АЭС. Надо прекратить поставки оружия, передачу денег и разведывательной информации Зеленскому", — заявил Susan Green.

"Еще санкции? Этот шутник действительно пытается утянуть с собой на дно весь мир", — отметил Limes.

"Приятно видеть, что уже далеко не все верят в это дерьмо", — добавил Able_Archer_44.

"АЭС под контролем России, и тем не менее русские бьют по ней ракетами. Мы должны верить, что русские сами себя обстреливают?" — резюмировали читатели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обстреле Запорожской АЭС.

Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Обстрелы участились с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 12:50Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области назвали места, откуда Украина обстреливает АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 15:13Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти призвали ответить на атаку на АЭС ударами по Киеву

Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>
 
В миреРоссияХерсонская областьЗапорожская областьВладимир Зеленский
 
 
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