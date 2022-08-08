https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1808113662.html

"Утянет нас на дно". Британцы возмутились ложью Зеленского об обстреле ЗАЭС

"Утянет нас на дно". Британцы возмутились ложью Зеленского об обстреле ЗАЭС - РИА Новости, 08.08.2022

"Утянет нас на дно". Британцы возмутились ложью Зеленского об обстреле ЗАЭС

Читатели британской Daily Mail раскритиковали материал издания и президента Украины Владимира Зеленского за обвинения России в обстрелах Запорожской АЭС... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:20

2022-08-08T17:20

2022-08-08T18:44

в мире

россия

херсонская область

запорожская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail раскритиковали материал издания и президента Украины Владимира Зеленского за обвинения России в обстрелах Запорожской АЭС. "Хватит врать. Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты — украинские", — написал Hurbat Grabtor. "Это украинцы ведут огонь по АЭС. Надо прекратить поставки оружия, передачу денег и разведывательной информации Зеленскому", — заявил Susan Green. "Еще санкции? Этот шутник действительно пытается утянуть с собой на дно весь мир", — отметил Limes. "Приятно видеть, что уже далеко не все верят в это дерьмо", — добавил Able_Archer_44. "АЭС под контролем России, и тем не менее русские бьют по ней ракетами. Мы должны верить, что русские сами себя обстреливают?" — резюмировали читатели. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обстреле Запорожской АЭС.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Обстрелы участились с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>

https://ria.ru/20220808/obstrel-1808017440.html

https://ria.ru/20220808/aes-1808011557.html

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808069095.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, херсонская область , запорожская область, владимир зеленский