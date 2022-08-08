17:20 08.08.2022 (обновлено: 18:44 08.08.2022)
"Утянет нас на дно". Британцы возмутились ложью Зеленского об обстреле ЗАЭС
Читатели британской Daily Mail обвинили Зеленского во лжи об обстреле Запорожской АЭС
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail раскритиковали материал издания и президента Украины Владимира Зеленского за обвинения России в обстрелах Запорожской АЭС.
"Хватит врать. Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты — украинские", — написал Hurbat Grabtor.
"Хватит врать. Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты — украинские", — написал Hurbat Grabtor.
"Это украинцы ведут огонь по АЭС. Надо прекратить поставки оружия, передачу денег и разведывательной информации Зеленскому", — заявил Susan Green.
"Еще санкции? Этот шутник действительно пытается утянуть с собой на дно весь мир", — отметил Limes.
"Приятно видеть, что уже далеко не все верят в это дерьмо", — добавил Able_Archer_44.
"АЭС под контролем России, и тем не менее русские бьют по ней ракетами. Мы должны верить, что русские сами себя обстреливают?" — резюмировали читатели.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обстреле Запорожской АЭС.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Обстрелы участились с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации.
"Еще санкции? Этот шутник действительно пытается утянуть с собой на дно весь мир", — отметил Limes.
"Приятно видеть, что уже далеко не все верят в это дерьмо", — добавил Able_Archer_44.
"АЭС под контролем России, и тем не менее русские бьют по ней ракетами. Мы должны верить, что русские сами себя обстреливают?" — резюмировали читатели.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обстреле Запорожской АЭС.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Обстрелы участились с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>