https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1808009871.html

Китайцы жестко раскритиковали Зеленского из-за решения "продать" Украину

Китайцы жестко раскритиковали Зеленского из-за решения "продать" Украину - РИА Новости, 08.08.2022

Китайцы жестко раскритиковали Зеленского из-за решения "продать" Украину

Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали Владимира Зеленского после сообщений о проведении массовой приватизации государственных предприятий на... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:47

2022-08-08T12:47

2022-08-08T15:59

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали Владимира Зеленского после сообщений о проведении массовой приватизации государственных предприятий на Украине. "Горе всего украинского народа", — написал Гуань. "Должно быть, хозяин проинструктировал, какие хорошие вещи на Украине будут проданы, а после этого можно и прекратить войну, чтобы разделить некоторые комиссионные", — заявила Мата. "Президентское кресло продается? Я плачу один юань", — пошутил пользователь. "У актера не будет хорошего конца. Он сделал слишком много плохого, и люди негодуют. США и Европа не защитят его", — резюмировали читатели. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, согласно принятому Верховной радой закону, массовая приватизация в стране должна начаться 1 сентября. В свою очередь, экс-спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков отметил, что этот документ де-факто разрешает продажу крупных промышленных предприятий, а на фоне падения валютного курса "это фактически распродажа страны".Кроме того, как сообщила Служба внешней разведки России, имеющиеся разведданные подтверждают, что действующие украинские власти начали постепенно отдавать соседней Польше контроль над отраслями национальной экономики.

https://ria.ru/20220801/politika-1805901290.html

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, польша, денис шмыгаль, дмитрий разумков, украина, сша, верховная рада украины, владимир зеленский