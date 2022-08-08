12:47 08.08.2022 (обновлено: 15:59 08.08.2022)
Китайцы жестко раскритиковали Зеленского из-за решения "продать" Украину
Читатели китайской газеты "Гуаньча" обвинили Владимира Зеленского в продаже Украины
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали Владимира Зеленского после сообщений о проведении массовой приватизации государственных предприятий на Украине.
"Горе всего украинского народа", — написал Гуань.
"Горе всего украинского народа", — написал Гуань.
"Должно быть, хозяин проинструктировал, какие хорошие вещи на Украине будут проданы, а после этого можно и прекратить войну, чтобы разделить некоторые комиссионные", — заявила Мата.
"Такого лидера можно охарактеризовать только как бедствие для страны и народа", — отметил jltrg.
"Президентское кресло продается? Я плачу один юань", — пошутил пользователь.
"У актера не будет хорошего конца. Он сделал слишком много плохого, и люди негодуют. США и Европа не защитят его", — резюмировали читатели.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, согласно принятому Верховной радой закону, массовая приватизация в стране должна начаться 1 сентября. В свою очередь, экс-спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков отметил, что этот документ де-факто разрешает продажу крупных промышленных предприятий, а на фоне падения валютного курса "это фактически распродажа страны".
Кроме того, как сообщила Служба внешней разведки России, имеющиеся разведданные подтверждают, что действующие украинские власти начали постепенно отдавать соседней Польше контроль над отраслями национальной экономики.