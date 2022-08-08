https://ria.ru/20220808/zarplata-1808185281.html

CША направят Украине 4,5 миллиарда долларов на зарплаты учителям и врачам

CША направят Украине 4,5 миллиарда долларов на зарплаты учителям и врачам - РИА Новости, 08.08.2022

CША направят Украине 4,5 миллиарда долларов на зарплаты учителям и врачам

США направят Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки, которые пойдут на выплаты зарплат гражданским служащим, учителям и врачам, РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:37

2022-08-08T22:37

2022-08-08T22:37

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вашингтон (штат)

агентство по международному развитию сша

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США направят Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки, которые пойдут на выплаты зарплат гражданским служащим, учителям и врачам, а также позволят снабжать газом и электричеством объекты инфраструктуры, сообщило в понедельник агентство по международному развитию США (USAID).Из всего дополнительного пакета помощи, который Вашингтон предоставит Киеву по линии Всемирного банка, 3 миллиарда долларов поступят уже в августе."Этот вклад стал возможным благодаря щедрой двухпартийной поддержке конгресса", - отметили в USAID."После того как дополнительные средства будут полностью выплачены, объем прямой бюджетной поддержки правительством США Украины достигнет 8,5 миллиардов долларов", - добавили ведомстве.

https://ria.ru/20220808/pomosch-1808164069.html

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Евгения Нефедова

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), агентство по международному развитию сша, всемирный банк