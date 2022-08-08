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CША направят Украине 4,5 миллиарда долларов на зарплаты учителям и врачам - РИА Новости, 08.08.2022
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CША направят Украине 4,5 миллиарда долларов на зарплаты учителям и врачам
CША направят Украине 4,5 миллиарда долларов на зарплаты учителям и врачам - РИА Новости, 08.08.2022
CША направят Украине 4,5 миллиарда долларов на зарплаты учителям и врачам
США направят Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки, которые пойдут на выплаты зарплат гражданским служащим, учителям и врачам, РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:37
2022-08-08T22:37
в мире
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сша
вашингтон (штат)
агентство по международному развитию сша
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США направят Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки, которые пойдут на выплаты зарплат гражданским служащим, учителям и врачам, а также позволят снабжать газом и электричеством объекты инфраструктуры, сообщило в понедельник агентство по международному развитию США (USAID).Из всего дополнительного пакета помощи, который Вашингтон предоставит Киеву по линии Всемирного банка, 3 миллиарда долларов поступят уже в августе."Этот вклад стал возможным благодаря щедрой двухпартийной поддержке конгресса", - отметили в USAID."После того как дополнительные средства будут полностью выплачены, объем прямой бюджетной поддержки правительством США Украины достигнет 8,5 миллиардов долларов", - добавили ведомстве.
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), агентство по международному развитию сша, всемирный банк
22:37 08.08.2022
 
CША направят Украине 4,5 миллиарда долларов на зарплаты учителям и врачам

USAID: CША направят Украине 4,5 миллиарда долларов на зарплаты учителям и врачам

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США направят Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки, которые пойдут на выплаты зарплат гражданским служащим, учителям и врачам, а также позволят снабжать газом и электричеством объекты инфраструктуры, сообщило в понедельник агентство по международному развитию США (USAID).
"Предоставленные ресурсы позволят правительству Украины выполнять ключевые функции, например, поставлять газ и электричество в больницы, школы и другую критическую инфраструктуру, поставлять гуманитарную помощь, продолжать платить зарплаты гражданским служащим, медицинским работникам и учителям", - говорится в заявлении.
Из всего дополнительного пакета помощи, который Вашингтон предоставит Киеву по линии Всемирного банка, 3 миллиарда долларов поступят уже в августе.
"Этот вклад стал возможным благодаря щедрой двухпартийной поддержке конгресса", - отметили в USAID.
"После того как дополнительные средства будут полностью выплачены, объем прямой бюджетной поддержки правительством США Украины достигнет 8,5 миллиардов долларов", - добавили ведомстве.
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